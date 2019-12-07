«التربية» تستثمر الإجازة في تأهيل الطلبة علمياً ومهارياً واجتماعياً ورياضياً

المصدر: إعداد: أمين الجمال

تنظم وزارة التربية والتعليم، سبعة معسكرات شتوية خلال إجازة الفصل الدراسي الأول، تستهدف بها الطلبة من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، إضافة إلى الأسر وطلبة الجامعات كمتطوعين، وذلك بهدف استثمار فترة الإجازة لتأهيل الطلبة في جوانب علمية ومهارية واجتماعية ورياضية.

وأفادت الوزارة بأن المعسكرات السبعة هي «مناهزات»، و«تدريب البرمجة»، و«كشافة المدرسة الإماراتية»، و«التطوع التخصصي»، و«الجوجيتسو»، و«الذكاء الاصطناعي والروبوت»، و«التدريب العملي والمهني».

وأوضحت الوزارة أن «مناهزات» معسكر تخصصي شتوي لتدريب الطلبة في مجال الأولمبياد العالمية، ويستهدف رفع مهارات الطلبة وقدراتهم العلمية لتأهيلهم إلى المنافسات العالمية، وستكون المشاركة من خلال اجتياز اختبارات تخصصية، ويبلغ العدد المستهدف 125 طالباً، وسيكون مقر التدريب جامعة الإمارات.

أما معسكر تدريب البرمجة، فسيكون في جامعة الشارقة، ويعد معسكراً تخصصياً لتدريب الطلبة في مجال البرمجة، بهدف رفع مهارات الطلبة، وتعزيز قدراتهم العلمية لتأهيلهم في المنافسات العالمية في البرمجة. وذكرت الوزارة في دليل المعسكرات الشتوية، لإجازة الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الجاري، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن معسكر كشافة المدرسة الإماراتية، معسكر تخصصي يكتسب من خلاله الطلبة المهارات الكشفية، منها المشي العسكري والإسعافات الأولية والإنقاذ والمهارات التكنولوجية، وغيرها، ويقدم الكشافة عدداً من المبادرات التطوعية والرحلات العلمية والترفيهية.

ولفتت الوزارة إلى أن معسكر كشافة المدرسة الإماراتية يرتبط ببرنامج «سفراؤنا»، حيث يتم انتقاء السفراء من الطلبة المنتسبين للمعسكر، الذي المعسكر 700 طالب وطالبة من جميع المراحل الدراسية، مؤكدةً أن المعسكر يتميز بمحتواه المتنوع والمثري لمهارات الطلبة، والذي يلبي رغباتهم المستقبلية، إذ يكسبهم مهارات أكاديمية وحياتية.

وحددت الوزارة ثلاثة أماكن لتنفيذ المعسكر، هي مدرسة أحمد بن سليم في دبي (معسكر راشد الكشفي)، ومدرسة رأس الخيمة الثانوية في رأس الخيمة (معسكر الخران الكشفي)، ومدرسة وادي الحلو في الفجيرة (معسكر السدرة)، وستشارك في المعسكر جهات عدة، منها الدفاع المدني وبرنامج ساند للأزمات والطوارئ.

وأشارت الوزارة إلى أن معسكر التطوع التخصصي، يقدم مجموعة من المسارات التي استحدثتها الوزارة، ضمن أطر موجهة، يتم من خلالها تأهيل وتمكين الطلبة للعمل التطوعي في مجال تخصصي محدد يقوم على المهارات والبرامج التي حصلوا عليها خلال المسار واجتازوها بنجاح، ومن هذه المسارات التحكيم والتقييم والتدريب والتنظيم والروبوت والبرمجة والتطوع الإعلامي، ويستهدف المعسكر 250 طالباً وطالبة.

أما معسكر الجوجيتسو، فإنه يركز على نشر ثقافة رياضة الدفاع عن النفس، وتعزيز اللياقة البدنية والثقة بالنفس، ويستهدف 600 طالب وطالبة من جميع المراحل، وتنظمه الوزارة في جميع الإمارات.

فيما يستهدف معسكر الذكاء الاصطناعي والروبوت تدريب الطلبة للتحضير للمسابقات المستحدثة في بطولة سلسلة مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت 2020، لتمكين الطلبة من المنافسة عالمياً في هذا المجال، في إطار تحقيق مئوية الإمارات 2071، ويشارك في المعسكر 250 طالباً وطالبة من الصف الخامس حتى الثاني عشر، فيما يتيح معسكر التدريب العملي والمهني للطلبة فرصة التدريب وممارسة العمل في شركات ومؤسسات القطاعين الخاص والحكومي، ويستهدف طلبة المرحلة الثانوية.

أهداف الكشافة

أفادت وزارة التربية والتعليم بأن معسكر الكشافة سيحقق أهدافاً عدة، هي استثمار طاقات الطلبة وتوجيهها في المسارات المستقبلية للدولة، وتحفيز الطلبة على المشاركة في الأنشطة الشتوية بما يتناسب مع ميولهم، ونقل المعرفة للطلبة عن طريق الاستراتيجيات الحديثة في التعليم، ودعم ثقافة الإبداع والابتكار في بيئة المعسكرات، واستقطاب ومشاركة المؤسسات المجتمعية لتدعيم التربية الأخلاقية وتنمية مهارات الطلبة.