جامعة زايد تصقل مهارات الطلبة ببرنامج تعليمي

المصدر: إعداد: أمين الجمال

وضعت جامعة زايد خططاً دراسية وبرنامجاً للتعليم الجامعي يستمر ثلاثة فصول دراسية، بهدف صقل مهارات الطلبة الأساسية، سواء في اللغات أو التعلم والبحث وريادة الأعمال.

وأفاد مدير الجامعة، الدكتور رياض المهيدب، خلال لقائه بالطلبة الجدد البالغ عددهم 1700 طالب وطالبة في فرعي الجامعة بأبوظبي ودبي، بأن الجامعة بدأت العام الجاري تدريس مساق جديد حول السعادة وجودة الحياة، والذي تعرف الطلبة من خلاله إلى خياراتهم ضمن مسيرة حياتية متوازنة توفر لهم الثقة الذاتية بقدراتهم، ما يوفر لهم بداية قوية في تخصصاتهم التي يختارونها، وفي الوقت ذاته خوض حياة جامعية مثمرة، سواء من ناحية الدراسة الأكاديمية أو من ناحية الأنشطة الطلابية، الثقافية والرياضية والاجتماعية والمجتمعية وغيرها.

وأضاف أن الجامعة لديها نوعان من الاعتماد الأكاديمي لمختلف برامجها، محلي وعالمي من مفوضية التعليم العالي في الولايات الوسطى الأميركية، كما تتمتع معظم كلياتها بالاعتماد الأكاديمي التخصصي من هيئات الاعتماد المتخصصة بالولايات المتحدة منذ سنوات عدة، مؤكداً أن الاعتمادات توفر الثقة بأن البرامج التي تدرسها متوافقة مع البرامج المشابهة في أفضل الجامعات بالعالم، كما تفتح لطلبتها مختلف فرص الدراسات العليا بعد التخرج لمن يرغب في ذلك.

وذكر أن الجامعة تتوافر فيها تسهيلات متكاملة لدعم جميع الطلبة بمن فيهم أصحاب الهمم، فضلاً عن استخدامها آخر التقنيات التعليمية التي تخدم تحصيل الطلبة الدراسي وأنشطتهم العلمية والبحثية.