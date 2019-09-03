«أهلاً بعودتكم».. تستقبل الطلبة من أصحاب الهمم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبلت مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، التابعة لوزارة تنمية المجتمع، الطلبة من أصحاب الهمم في عامهم الدراسي الجديد، تحت شعار «أهلاً بعودتكم»، بمجموعة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية، بحضور أولياء أمورهم وأعضاء الهيئة التدريسية والفنية في المراكز.

وقد شاركت وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد، مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، التابعة للوزارة استقبال الطلبة في العام الدراسي الجديد، حيث شهدت احتفالية استقبال العام الدراسي الجديد 2019/‏‏‏‏2020 في مركز دبي لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية والفنية وأولياء أمور الطلبة، إلى جانب مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وهيئة الهلال الأحمر بدبي، كما شارك الوكلاء المساعدون للوزارة احتفالية الطلبة في المراكز المنتشرة في مختلف إمارات الدولة فرحة استقبالهم العام الدراسي الجديد.

وحرصت بوحميد، على مشاركة الطلبة اهتماماتهم ورغباتهم الاحتفالية، ومرافقتهم في مختلف فقرات وفعاليات الاحتفال، مؤكدة أهمية تضافر جهود فئات ومؤسسات المجتمع كافة، في دعم تعليم ودمج أصحاب الهمم، وإتاحة الفرصة لهم ليتمكّنوا معرفياً وسلوكياً وتربوياً ومجتمعياً، انطلاقاً من روح المشاركة المجتمعية التي تدعم تحقيق أفضل مستقبل ممكن لأصحاب الهمم، وبما يترجم توجيهات القيادة وتوجّهات الوزارة بالحرص على تبني كل ما يعزز دمج هذه الفئة من واقع تطلعات أصحاب الهمم أنفسهم، ورؤيتهم ورغبتهم في المستقبل الذي يطمحون إليه، وذلك ما تضمنه لهم السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم بكل أهدافها ومحاورها التي تعزز التعليم والتشغيل الدامج، وتحفّز المشاركة المجتمعية.