نشاط ميداني مكثف لقيادات وضباط الشرطة في أول أيام الدراسة

المصدر: أحمد عابد ومحمد فودة ومصباح أمين ومحمد الرفاعي - إمارات الدولة

حرص مسؤولون وقيادات من وزارة الداخلية وإدارات الشرطة في إمارات الدولة على النزول إلى الميدان أمس، في إطار مهامهم الشرطية والأمنية اليومية، وتفقد حركة السير والمرور مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وتفقد مدير إدارة المراسم والمهام في مديرية المرور والدوريات العميد محمود يوسف البلوشي، عدداً من المدارس للوقوف على إجراءات تأمين سلامة الطلبة.

كما تفقد مدير إدارة مرور أبوظبي بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية العقيد سيف الزعابي، سير الطرق خلال الفترة الصباحية، وضمان انسيابية حركة المركبات على التقاطعات.

وقام نائب مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي العميد سالم بن براك الظاهري، بجولة ميدانية في مديرية المناطق الخارجية.

وقال مدير الإعلام الأمني في شرطة دبي العقيد فيصل عيسى القاسم، إن مديري المراكز ونوابهم وضباط الإدارة العامة للمرور انتشروا على نطاق واسع في مناطق التجمعات المدرسية، وقاموا بزيارات إلى مدارس عدة، وألقوا كلمة فيها بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، ووزعوا ما يزيد على 50 ألف هدية على الطلبة والآباء لتعزيز المشاركة المجتمعية، وتأكيد الحرص على سلامة وأمن الطلاب.

وأضاف أن الانتشار الواسع لقيادات وضباط شرطة دبي تزامن مع انطلاق حملة «يوم بلا حوادث» التي تستهدف ترسيخ ثقافة أمن الطريق، خصوصاً في حرم المدارس والمناطق المحيطة بها، لافتاً إلى أن المؤشرات حتى الآن مبشرة جداً في ما يتعلق بالحوادث في الإمارة خلال اليوم الأول من الحملة.

وأشار إلى أن عقيدة شرطة دبي ترتكن إلى الميدان بشكل أساسي، فالضابط الكفء مكانه الشارع، حيث يختلط مع أفراد المجتمع ويعزز الشعور بالأمن حين يراه الناس.

وأوضح أن مديري المراكز حرصوا على زيارة مدارس بعينها، وأرسلوا نوابهم ومبعوثين عنهم إلى مدارس أخرى، فضلاً عن نشاط سفرائها من الطلبة المختارين لضمان التواصل عن قرب مع جميع الأبناء.

وأفاد بأنه تم توزيع الهدايا كذلك على مراجعي مراكز خدمة شرطة دبي بهدف توصيلها لأبنائهم.

فيما قامت شرطة الشارقة بتفعيل غرفة للعمليات المتحركة أعدها قسم العمليات ضمن مبادرته «من الحدث»، وتزويدها بكاميرات عالية الدقة تعمل بنظام «LTE» وطائرة بدون طيار لنقل الأحداث المهمة وبثها لغرفة العمليات المركزية، والوقوف على أحدث التجهيزات التقنية التي زودت بها والتي تتوافق مع أنظمة وزارة الداخلية الخاصة بالعمل المروري والجنائي الموحد.

وقامت الشرطة متمثلة بإدارة المرور بمتابعة انسيابية الحركة المرورية أثناء ساعات الذروة لمختلف الإدارات بالقيادة، والتي تم بناء عليها تخصيص «79» دورية مرورية متعددة الاختصاصات.

وقال نائب القائد العام لشرطة الشارقة العميد عبدالله مبارك بن عامر، إن شرطة الشارقة تحرص على توفير كافة عناصر النجاح من أجل تعزيز وضمان الأمن والسلامة المرورية لطلبة المدارس ومستخدمي الطريق من خلال وضع ورسم خطة متكاملة.

وبين أن شرطة الشارقة نشرت 69 دورية مرورية إضافة لـ10 دوريات أخرى لرقباء السير منذ الساعات الأولى لأول يوم دراسي على الميادين الحيوية والتقاطعات التي تشهد كثافة للمركبات، ومجمعات المدارس والطرق المؤدية إليها، لتأمين وضمان انسيابية السير والمرور، وبمشاركة فاعلة لوحدة الأمن المدرسي بإدارة الحرس الأميري الذي يقوم بدوره الحيوي في ضمان وصول الطلاب إلى المدرسة عبر النقاط المخصصة لعبور المشاة بسهولة ويسر، وذلك طوال أيام العام الدراسي.

وفي رأس الخيمة التقى مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة العميد أحمد الصم النقبي، يرافقه عدد من الضباط، عدداً من الطلاب والطالبات خلال زيارته عدداً من المدارس وقدم التهنئة لهم بعامهم الدراسي الجديد عبر إطلاق الحملة التوعوية التي جاءت تحت شعار «سلامة الطلاب واجب وطني ومسؤولية مشتركة»، ضمن إطار الحملة المرورية الرئيسة على مستوى الدولة «السلامة المرورية مسؤولية الجميع» التي تستمر ثلاثة أشهر متتالية.

وتشمل الحملة زيارة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى إمارة رأس الخيمة لتقديم التهنئة بالعام الدراسي الجديد والالتقاء بالطلبة وتقديم الهدايا والحلوى لهم بهذه المناسبة، فضلاً عن إعداد وتوزيع البروشورات التوعوية، وتنفيذ المحاضرات والندوات وورش العمل التثقيفية من الناحية المرورية لرفع الوعي المروري لديهم.

شرطة الشارقة نشرت 69 دورية مرورية على الميادين الحيوية والتقاطعات.