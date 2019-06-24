مدرسة في رأس الخيمة تُلزم ذوي طلبة في 4 مناطق بتوصيل أبنائهم

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أرسلت «مدرسة أحمد بن ماجد للتعليم الأساسي»، حلقة أولى، تعميمياً - إلى أولياء أمور راغبين في إبقاء أبنائهم بالمدرسة للعام الدراسي المقبل، في مناطق الرميلة والجير ووادي شعم والظهوريين، شمال رأس الخيمة - بالتكفل بالمواصلات لعدم توافرها في تلك المناطق، وطالبتهم بالحضور إلى المدرسة، بداية من صباح اليوم وحتى الخميس المقبل، لتسجيل الطلبة ورقم الهاتف والتوقيع على التعهد.

وعبّر أولياء أمور عن استيائهم من قرار المدرسة، لأنهم لا يستطيعون نقلهم إلى مدرسة أخرى، ولا توفير مواصلات خاصة لهم، كونهم يعملون في مدينة رأس الخيمة ولا يسعفهم الوقت لتوصيل أبنائهم للمدرسة.

«الإمارات اليوم» تواصلت مع مديرة «مدرسة أحمد بن ماجد»، للحصول على توضيح للتعميم الصادر منها إلى أولياء الأمور، إلا أنها رفضت التصريح بأي معلومة.

وقال مصدر في مؤسسة «مواصلات الإمارات» في رأس الخيمة، لـ«الإمارات اليوم» إن المؤسسة ملتزمة بجدول المدارس والمناطق السكنية للطلبة، الذي يصلها من وزارة التربية والتعليم، وإن أي تغيير في خطة النقل يتم التعامل معها بناءً على المعطيات التي ترد المؤسسة من الوزارة.

من جهته، أشار ولي أمر أحد الطلبة، فضّل عدم نشر اسمه، إلى أنه يسكن في منطقة الجير، وأن «مدرسة أحمد بن ماجد» في منطقة شعم أقرب لأبنائه من المدارس الحكومية الأخرى وأسهل في الوصول إليها.

وأوضح أنه أبناءه درسوا في الحلقة الأولى في المدرسة خلال العامين الماضيين، وأن نقلهم إلى مدرسة أخرى أو إلزامهم بتوفير المواصلات، قد يؤدي إلى تأخره عن عمله، كونه يعمل في مدينة رأس الخيمة ولا يوجد لديه سائق للأسرة لتوصيل أبنائه.

وأضاف أن تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية اختياري وليس إلزامياً، ولا يجوز لإدارة المدرسة أن تلزم أولياء الأمور بتسجيل أبنائهم في مدارس أخرى أو التكفل بتوفير المواصلات لهم.

ورأى والد الطالب (ر.ش)، في الصف الثاني الأساسي، أن إدارة المدرسة فاجأت أولياء الأمور بالتعميم الذي أرسلته إليهم، ولم تأخذ رأيهم في ما يتعلق بالتكفل بتوفير المواصلات للطلبة في المناطق السكنية المذكورة في التعميم.

وأوضح أنه يسكن في منطقة الظهوريين، ويعمل في مدينة رأس الخيمة ولا يمكنه نقل ابنه لمدرسة أخرى، كما لا يمكنه توصيله لعدم وجود الوقت الكافي لنقله خلال الفترة الصباحية، كما أنه لا يستطيع إعادته للمنزل بعد انتهاء الدوام، ما يجعل من مهمة تكليف أولياء الأمور بتوفير المواصلات صعبة للغاية.