"واثق" حافلة ذكية تتيح لذوي الطلبة متابعة رحلة أبنائهم من وإلى المدرسة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

افتتح اليوم وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، مؤتمر ومعرض "بِت الشرق الأوسط وأفريقيا"، بمشاركة خبراء التعليم من جميع أنحاء العالم لتبادل المعرفة والخبرة المرتبطة بأحدث اتجاهات التحول الرقمي، واستعراض أحدث الابتكارات التعليمية، والتي تضمنت حافلة ذكية وروبوت مساعد للمعلم، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي.

وعرضت دائرة التعليم والمعرفة في جناحها بالمعرض، الحافلة الذكية «واثق» المربوطة بنظام المعلومات الجغرافية، وتتيح لذوي الطلبة عير تطبيق ذكي على هواتفهم متابعة حركة الطالب من صعوده للحافلة وحتى وصوله إلى المدرسة والعكس، كما تتيح لذوي الطلبة التعرف على وقت صعود الطالب وتبلغه عبر رسائل نصية بحركة السير وازدحام الطريق.

وتتميز الحافلة بوجود اجهزة مراقبة الحركة داخلها لرصد مدي التزام السائق ومشرفة الحافلة بالسير والنظم المتبعة وكشف أي حالة من حالات التنمر داخل الحافلة وتصوير السيارات المخالفة التي تمر بجوار الحافلة لتوفير اقصى معدلات الأمان للطلبة.

وتضمنت الابتكارات المعروضة في جناح الدائرة، روبوت ذكي "منصور ومي" يعد الأحدث من نوعه ويتحول من الحديث من ذكر لأنثى حسب رغبة المستخدم بهدف مساعدة الزوار في الحصول على المعلومات والبيانات والإحصائيات الخاصة بالتعليم في إمارة أبوظبي وذلك من خلال غرفة تحكم معدة لهذا الغرض، حيث تم ربط الروبوت بنظام معلومات الطالب، وتعتزم الدائرة تطبيقه بالمدارس حيث يجري تطويره، وتوظيفه كمساعد معلم من أجل مساعدة الطلبة في استخراج المعلومات التي يرغبون في الاطلاع عليها.