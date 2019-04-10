تسجيل المواليد بشكل استباقي في مدارس أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بالشراكة مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية خدمة استباقية لتسجيل الأطفال المواطنين حديثي الولادة في المدارس الحكومية في إمارة أبوظبي، من خلال منظومة «تم».

وبموجب المبادرة، سيكون بوسع أولياء الأمور الحصول على هذه الخدمة بعد إتمام عملية تسجيل مولودهم الجديد في دائرة الصحة في أبوظبي، عندها ستقوم منظومة «تم» تلقائياً باختيار المدرسة الحكومية بناء على الموقع الجغرافي، تبعاً لمكان إقامة الوالدين المسجل في قاعدة بيانات دائرة الطاقة في أبوظبي، ليقوم بتسجيله في نظام معلومات الطالب الإلكتروني (eSIS)، التابع لدائرة التعليم والمعرفة.

وسيتم تعيين رقم طالب للمولود الجديد، وحفظه مباشرة في النظام، ثم يرسل النظام رسالة تهنئة إلى ولي أمره، تتضمن انتهاء عملية تسجيل المولود في المدرسة مع اسم المدرسة ورقم الطالب، وفي حال كان لدى ولي أمره مواقع سكنية عدة مسجلة باسمه، ستصل إليه رسالة تطلب منه تأكيد المنطقة التي يفضلها.