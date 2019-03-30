الدفعة الرابعة من «إنجاز» تؤهل 221 مواطنة لسوق العمل

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

خرّجت كليات التقنية العليا، بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية، أخيراً، الدفعة الرابعة من برنامج «إنجاز» لتأهيل المواطنات لسوق العمل، وضمت الدفعة 221 مواطنة.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس مجمع كليات التقنية العليا، ناصر بن ثاني الهاملي، إن «البرنامج يعكس الحرص على توفير فرص التعليم والتدريب للمواطنين، وذلك بما ينسجم مع توجيهات القيادة التي تؤكد دائماً ضرورة تمكين الطاقات البشرية الإماراتية واستثمارها في مسيرة التنمية، وتعزيز مشاركتها في صناعة المستقبل الواعد».

وأكد أن الكليات ستواصل دعمها للمبادرات التي تستهدف تأهيل الكفاءات الوطنية وتنمية قدراتها، خصوصاً أن الكليات تتبنى مبدأ «التعليم للجميع»، وتضع ضمن خطتها الاستراتيجية أولوية تتعلق بتوفير فرص تعليم لأبناء وبنات الوطن الراغبين في امتلاك المعرفة والمهارة التطبيقية، للانطلاق نحو سوق العمل، مع التركيز على توجيههم نحو الابتكار وريادة الأعمال.

من جانبه، أفاد رئيس مجلس أمناء كلية الدراسات الإسلامية والعربية، جمعة الماجد، بأن البرنامج نجح في تخريج 1088 خريجة، بالتعاون مع 126 مؤسسة حكومية وخاصة لتوظيف الخريجات، داعياً الخريجات إلى «عدم انتظار الوظيفة، وأن يعملن على تبني مشروعاتهن الخاصة، لأننا بحاجة لنساء قياديات في العمل»، موجهاً إياهن لمتابعة دراستهن الجامعية في كليات التقنية العليا.

وأكد أنه سيتكفل بصرف راتب شهري بقيمة 2000 درهم للخريجات الراغبات في مواصلة تعليمهن الجامعي، وذلك طوال فترة الدراسة.