150 مشروعاً ابتكارياً تتنافس في «ميكر فير دبي»

المصدر: إعداد : أمين الجمال

يستعرض مبتكرون مواطنون وعالميون، من فئات عمرية مختلفة، أكثر من 150 مشروعاً ابتكارياً، خلال معرض الصنّاع «ميكر فير دبي 2019»، الذي تنظمه مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم التعليمية، خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، بالتزامن مع شهر الابتكار في الإمارات.

وأفادت المؤسسة، في تصريح صحافي بمناسبة الإعلان عن انطلاق المعرض، بأن من بين المشروعات المشاركة، نظام تخزين الطعام الذكي، الذي صممته شمسة سلطان العطار وآمنة طالب علي. وتتمثل الفكرة في التوصل إلى حل مستدام لزيادة توافر الغذاء، والحد من الضغط على الموارد الطبيعية، والقضاء على الجوع، وتحسين معيشة المزارعين.

ويسعى نظام تخزين الطعام الذكي إلى الاستجابة السريعة، وتأمين الإمدادات الغذائية الكافية، بما يتناسب مع الزيادة المستمرة في أعداد سكان العالم، وهو يشكل مصدر قلق كبيراً، حيث يتم إهدار أكثر من ثلث المنتج، خلال عملية ما بعد الحصاد. ومن أجل الحد من حوادث الحرائق التي تتسبب في خسائر مدمرة بالممتلكات، وتشكل خطراً على حياة الناس. جاءت فكرة مشروع مكافحة الحرائق بطائرات دون طيار، المقدم من جامعة الإمارات للطيران، والتي تهدف إلى إطفاء الحرائق بكفاءة، باستخدام الطائرات التي تعمل بدون طيار، والتي يمكنها الوصول إلى المباني الشاهقة، والعمل في المناطق المفتوحة.

وتمتلك الطائرة بدون طيار القدرة على حمل نحو 15 كيلوغراماً من مواد إخماد الحرائق، وتستغرق رحلتها مدة 28 دقيقة، إذ يتم تزويدها بكاميرا، لتحديد مكان إطلاق رغوة الإطفاء.