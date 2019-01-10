«التربية» تعد قيادات الصف الثاني وتعمل على سد الشواغر

المصدر: أمين الجمال - دبي

كلّف قطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم، خلال اجتماعه، أخيراً، مسؤولي الميدان التربوي (مديري المجالس والنطاق والمدير الأول)، بمهام عدة، هي العمل على سد الشواغر في القيادات المدرسية المتوقعة خلال الفترة المقبلة من خلال تجهيز قيادات الصف الثاني، وسد شواغر الهيئة التعليمية، وتوجيه مديري المدارس بتفعيل «المدارس المجتمعية» خلال الإجازة، واستلام كتب الطلبة للفصل الدراسي الثاني من المطبعة، وفق الخطة المعتمدة.

وأفاد مصدر في الوزارة، بأن القطاع وجه مديري النطاق والمدير الأول ومديري المدارس بوضع خطط تصحيحية وتحسينية وعلاجية للطلبة بناء على نتائجهم في الفصل الدراسي الأول، وقياس أثر التحسن في كل مدرسة، إضافة إلى العمل على تفعيل دبلوم الصغار والأكاديميات لإكساب الطلبة المهارات اللازمة في المواد الدراسية من خلال تنفيذه في يومين أسبوعياً (السبت ويوم دراسي آخر)، مطالباً بوضع خطة لتطوير مهارات طلبة الصف الخامس لتأهيلهم للانتساب إلى مسار النخبة بداية من الصف السادس، مع إشراك ذوي الطلبة في المستجدات بالمدرسة الإماراتية، والمسارات الدراسية من خلال عرض المدرسة الإماراتية وربطها بالمسارات ونتائج المستوى التحصيلي للطلبة.