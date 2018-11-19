8 شروط لمعادلة شهادات الطلبة في المدارس البريطانية والأميركية

المصدر: عمرو بيومي ـ أبوظبي

أبلغت مدارس خاصة في أبوظبي تطبّق المنهاجين البريطاني والأميركي، الطلبة وذويهم، بصدور قرار وزاري جديد خاص بإجراءات معادلة شهادة الثانوية البريطانية والأميركية، لاستكمال الدراسة الجامعية داخل الإمارات، ووزعت صورة القرار على الطلبة.

وضمنت الوزارة الإجراءات الجديدة 14 شرطاً لمعادلة شهادة الثانوية الأميركية، منها ثمانية شروط أساسية وستة شروط فرعية، وفق نظام المسار الذي ستتم المعادلة على أساسه (العام والمتقدم والنخبة)، فيما حددت 13 شرطاً لمعادلة الشهادة البريطانية، منها ثمانية شروط أساسية وخمسة شروط يتم الاختيار بينها حسب نوع المسار، مشيرة إلى أن القرار سيسري في نهاية العام الدراسي 2021 -‏‏ 2022.

وطالبت الوزارة المدارس الخاصة بترتيب أوضاعها بما يوافق تاريخ سريان القرار.

وتفصيلاً، تضمنت الإجراءات الجديدة ثمانية شروط مشتركة لمعادلة الشهادتين الأميركية والبريطانية، هي أن يكون النظام التعليمي والمنهاج المطبق معترفاً بهما ومرخصاً لهما في الدولة، وأن تكون الجهة التعليمية المانحة للشهادة معترفاً بها ومرخصاً لها للعمل في الدولة، وأن تكون المدرسة معتمدة من الجهة التعليمية المانحة للشهادة، وأن يتساوى السلّم التعليمي في الدولة المانحة للشهادة مع السلم التعليمي في الإمارات، وأن تؤهل الشهادة حاملها للقبول في جامعات الدولة المانحة للشهادة، وأن يكمل حامل الشهادة المتطلبات الوطنية حسب القوانين والقرارات المنظمة ذات العلاقة، وأن يجتاز اختبارات الإمارات القياسية للقبول الجامعي بنجاح حسب القوانين والقرارات المنظمة ذات العلاقة، إضافة إلى اجتياز اختبارات الإمارات القياسية للقبول الجامعي بنجاح حسب القوانين والقرارات المنظمة للعلاقة. وتضمنت بقية الشروط الخاصة بمعادلة شهادة المدارس البريطانية أن يكمل الطالب الصف الثاني عشر أو ما يعادله، وأن يجتاز خمس مواد GCSE أو IGCSE بأحد تقديرات النجاح (A*, A, B, C, D)، على أن تتضمن مواد الرياضيات (Extended) والفيزياء (Extended)، وإحدى مواد العلوم «الكيمياء، أو الأحياء»، واللغة الإنجليزية أو الأدب الإنجليزي، وأن يجتاز الطالب مادتين في المستوى العالي (GCE Advanced Level) بتقدير نجاح لا يقل عن D، ولا تحتسب التربية الإسلامية واللغة العربية من ضمنهما، وذلك لمعادلة شهادات المرحلة الثانوية من المدارس الخاصة التي تطبق النظام البريطاني بشهادة المسار العام في الثانوية الإماراتية.

وتعادل شهادات النظام البريطاني بالمسار المتقدم، بعد اجتياز الطالب ثلاث مواد في المستوى العالي، (GCE Advanced Level) بأحد تقديرات النجاح المنصوص عليها، على أن تتضمن مواد الرياضيات ومادتين من مواد العلوم (الفيزياء، والكيمياء، والأحياء)، وتعادل الشهادة بمسار النخبة، بعد أن يجتاز الطالب أربع مواد في المستوى العالي بأحد تقديرات النجاح (A*, A, B, C, D)، على أن يكون من بينها الرياضيات والفيزياء، ومادة من الكيمياء أو الأحياء، إضافة إلى أي مادة أخرى، باستثناء التربية الإسلامية واللغة العربية.

من جهة أخرى، تضمنت شروط معادلة شهادة الثانوية الأميركية النجاح في الصفوف: التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، بإجمالي ساعات لا يقل عن 18 ساعة دراسية معتمدة أو ما يعادلها، ولا تقل النهاية الصغرى للنجاح في كل مادة عن d أو 60%، على ألا تحتسب التربية الإسلامية واللغة العربية من ضمنها.

واشترطت الإجراءات لمعادلة شهادات الثانوية الأميركية بنظام المسار العام اجتياز مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات ومواد العلوم، ومن ضمنها الفيزياء، والدراسات الاجتماعية أو العلوم الإنسانية، بما لا يقل عن أربع ساعات دراسية معتمدة في كل مادة، باستثناء الدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية ثلاث ساعات فقط.

فيما اشترطت الإجراءات لمعادلة الشهادة بالمسار المتقدم اجتياز الطالب مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات خلال الصفوف من التاسع حتى الـ12، بما لا يقل عن معدل أربع ساعات دراسية معتمدة، ومادة الفيزياء calculus based ومادة الكيمياء أو الأحياء، وأن تكون إحدى مواد العلوم في مستوى ap، إضافة إلى مادة الدراسات الاجتماعية أو العلوم الإنسانية بما لا يقل عن ثلاث ساعات دراسية معتمدة.

وتضمنت شروط معادلة الشهادة بمسار النخبة اجتياز مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات بما لا يقل عن أربع ساعات دراسية معتمدة، على أن تتضمن الرياضيات مادة AP- calculusab AB، وذلك في الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر، إضافة إلى اجتياز مادة الفيزياء متضمنةAp Physics C:Electrity and magnetism بجانب Ap physis C:mechanics، واجتياز مادة الكيمياء أو الأحياء، وأن تكون إحدى مواد العلوم في مستوى AP وأي مادة أخرى في مستوى Ap، على ألا تحتسب التربية الإسلامية واللغة العربية من ضمنها.

أحكام القرار

أكّدت وزارة التربية والتعليم أن أحكام القرار الوزاري الخاص بمعادلة شهادة الثانوية البريطانية والأميركية، تسري على شهادات إتمام المرحلة الثانوية الصادرة من المدارس الخاصة بنهاية العام الدراسي 2021 - 2022، ويستمر تطبيق القرار الوزاري بشأن الدليل التنظيمي لمعادلة شهادات المدارس الخاصة. وأشارت إلى تشكيل لجنة معادلة شهادات التعليم العام، ليكون من اختصاصها مراجعة نظام معادلة الشهادات في المدارس الخاصة، والنظر في الحالات التي لا يشملها نظام المعادلة، والنظر في حالات التظلم أو عدم استيفاء شروط المعادلة.

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شروط فرعية لمعادلة الشهادة الأميركية، وخمسة للبريطانية.