سعيد كبيش يحاول اكتشاف كويكب مجهول في «أريزونا»

المصدر: شيماء هناوي - دبي

يتطلع المواطن الشاب سعيد سالم كبيش (22 عاماً)، وفريقه في جامعة ولاية أريزونا، إلى الفوز بأفضل تطبيق تعليمي لإدارة الملاحة الجوية والفضاء الأميركية (ناسا)، التي أطلقت مسابقة لأفضل تطبيق تعليمي حول مشروعها الخاص باكتشافها كويكب «سايكي 16»، أحد الأجسام الأكثر غموضاً في النظام الشمسي.

ووفقاً لكبيش، المبتعث للولايات المتحدة ضمن بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المتميزين، سيُدرج التطبيق الفائز، الذي تتنافس فيه ستة فرق من الطلبة، ضمن متجر التطبيقات (App Store) ومتاجر أندرويد، ليكون في متناول الجميع.

وكانت «ناسا» كشفت عن «كويكب جديد وفريد من نوعه يقع بين كوكبي المريخ والمشتري، ويبعد عن الأرض نحو 370 مليون كيلومتر، وتصل قيمته بسبب ما يحتويه من معادن إلى 10 آلاف كوادريليون دولار، مطلقةً عليه اسم (سايكي 16)».

ويعمل كبيش ــ المتخصص في هندسة برمجيات الحاسب الآلي والذي أدرجت الجامعة اسمه ضمن قائمة المتفوقين مرتين ــ دور المبرمج في الفريق، إذ يتولى الكتابة بلغتها المعروفة بـ«الكود»، وتحويلها إلى برنامج يؤدي وظائف معينة، فهو حلقة الوصل ما بين الكمبيوتر والمستخدم.

وأوضح كبيش أن البرمجة التي يقوم بها تعتمد على صنع تطبيقات وبرمجيات الكمبيوتر المتباينة طبقاً لاستخدامه لغة برمجة محدّدة يخاطب بها الكمبيوتر لتحقيق أغراض المستخدمين. ويمكن اعتبار المبرمج مهندس برمجيات أو مطور برمجيات أو محلّل برمجيات.

وحول سبب اختيار كبيش هندسة برمجيات الحاسب الآلي تخصّصاً أكاديمياً، فإنه يرجعه إلى «ندرته وللطلب العالمي عليه، كونه يعتبر تخصص المستقبل ولغة العصر الحالي، خصوصاً بعد الاعتماد الكبير الذي يشهده العالم بشكل عام، والإمارات بشكل خاص، على التكنولوجيا والحاسب الآلي، وتنافس الدول على مدى تطوّرها في هذا المجال».

وعن تجربة كبيش مع الغربة، ذكر أنها «ثرية بالدروس وغنية بالعبر الناجمة من المواقف التي تعرضت لها والأحداث التي عشتها، ما جعلني أكسب العديد من المهارات التي عززت من شخصيتي وطوّرتها، فأصبحت اجتماعياً منفتحاً مطّلعاً متسامحاً مع الآخر، أكثر وعياً وإدراكاً وتقييماً للأمور المختلفة وأكثر تقديراً للوقت واستثماره في كل ما هو مفيد وقيّم، وللأصدقاء الحقيقيين الذين تجدهم وقت الحزن والفرح والشدة واللين».

وفي أوقات الفراغ يحرص كبيش على ممارسة رياضة المشي وقراءة الكتب، وزيارة الولايات المجاورة للتعرف إليها واكتشاف طبيعتها.

فعاليات وأنشطة

قال المواطن الشاب سعيد كبيش إنه يحرص على المشاركة في معظم الفعاليات التي تنظمها قنصلية الدولة في ولاية كاليفورنيا وسفارتها في العاصمة واشنطن، وفي مقدمتها ملتقى الطلاب الإماراتيين، الذي يجمع تحت سقفه جميع المبتعثين الإماراتيين الموجودين في مختلف الولايات الأميركية.

وأشار إلى حضوره فعاليات واحتفالات اليوم الوطني للدولة، التي تخلق جواً من التآلف يبدّد مشاعر الوحدة والاغتراب عن أرض الوطن وكنف الأهل والأصدقاء. كما يشارك في ماراثون الشيخ زايد الخيري الذي ينظم سنوياً في مدينة نيويورك.

- «ناسا» كشفت عن كويكب جديد وفريد يبعد عن الأرض نحو 370 مليون كيلومتر.