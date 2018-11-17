«التربية» تدشن مركزاً لتطوير رأس المال البشري في 2019

المصدر: إعداد : أمين الجمال

تعتزم وزارة التربية والتعليم، تدشين مركز وطني للتميز خلال عام 2019، يتيح أفضل الممارسات والأنظمة والأدوات التكنولوجية للوزارة ولمؤسسات التعليم العالي، مع التركيز على تطوير رأس المال البشري، والكفاءة التشغيلية، وإدارة أفضل للتكاليف، وأمن أفضل للمعلومات، ويوفر رؤية واضحة وقاعدة واسعة للمعلومات المتصلة بجميع جوانب قطاع التعليم العالي وإتاحتها بشكل فوري، وذلك لتمكين أصحاب الشأن من اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات.

وذكرت أن المركز يعمل على توفير نظام إلكتروني مؤتمت يمكن مؤسسات التعليم العالي من استخدام أفضل الممارسات والأدوات التكنولوجية في حوكمة وإدارة عملياتها، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات موحدة لمعلومات التعليم العالي تمكن المؤسسات والوزارة من تنفيذ وتعزيز خططها التطويرية.

وأفاد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، الدكتور محمد إبراهيم المعلا، بأن هذه الأهداف تأتي ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الأربعة، وهي: الجودة والمواءمة والابتكار والكفاءة، وتهدف إلى تخريج جيل مهيأ علمياً ومتسلح بأفضل المهارات والمعارف، ومنتج وقادر على المساهمة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

«المركز» يوفر

قاعدة بيانات موحّدة

لمعلومات التعليم

العالي.