«جامعة زايد» تستشرف مستقبل الأعمال في ظل «الذكاء الاصطناعي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ناقش المؤتمر الدولي الـ19 لأنظمة ومعلومات هندسة الإنترنت، الذي نظمته جامعة زايد لأول مرة في الشرق الأوسط، الفرص الكبيرة التي تحملها ثورة الذكاء الاصطناعي، والأبحاث والتطورات التكنولوجية في مجال هندسة الويب في عصر تحدي البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء.

وشكّل المؤتمر، الذي استمرت أعماله ثلاثة أيام، منصة علمية جمعت الباحثين والتقنيين والطلاب للتواصل وتبادل المعارف والخبرات في مجالات شملت علوم البيانات، وإنترنت الأشياء، وتعدين البيانات، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أمن الأنظمة الإلكترونية والوسائط المتعددة، والعمليات التجارية على شبكة الإنترنت كبلوك تشين، وغيرها من الموضوعات الجوهرية التي تتعلق بالتقدم التكنولوجي.

وأكد أستاذ علوم الكمبيوتر بجامعة زايد والمشرف على تنظيم المؤتمر، الدكتور حكيم حسيد، أن «مؤتمر وايز 2018» يعقد لأول مرة بالشرق الأوسط، الأمر الذي يعد إنجازاً لجامعة زايد، وتتويجاً لجهودها في خلق شبكة بحثية تجمع مختلف الباحثين والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وطلاب الجامعات، لتبادل المعارف والنتائج والرؤى في مجال تقنيات الويب السريعة النمو والأساليب والتطبيقات.