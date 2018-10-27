عطل فني يُلغى اختبار طلبة الصف الثاني عشر في" إمسات "

المصدر: أمين الجمال – دبي – عمرو بيومي - أبوظبي

تسبب عطل فني في شبكة الانترنت الخاصة بأداء اختبار الإمارات القياسي "إمسات" إلى تأجيل امتحان إمسات اللغة الإنجليزية لطلبة الصف الثاني عشر والذي عقدته وزارة التربية والتعليم اليوم على مستوى الدولة، فيما أعلنت الوزارة، أنها قررت إعادة جدولة اختبار الامارات القياسي "EmSAT" لطلبة المسجلين في الجلسة الاختبارية الثالثة والرابعة ليوم 27 اكتوبر نظرا لبطء شبكة الانترنت وسيتم التواصل مع الطلبة لإبلاغهم بالموعد الجديد للاختبار.

وتفصيلاً أبلغ طلبة في الصف الثاني عشر، نهى حامد، ومروة حسن، وخالد فؤاد، وعبدالله ناصر، ومعاذ احمد، بأنهم فوجئوا خلال أداء اختبار إمسات في اللغة الإنجليزية بأن أجهزة الحسب الآلي لا تستجيب لاختياراتهم، بالإضافة إلى أن الأجهزة أغلقت الاختبار بعد مرور 1قل من نصف ساعة من بدء الامتحان، وبعدها تم إبلاغهم بإلغاء الاختبار، مشيرين إلى أن مسؤولي الأشراف على مراكز الاختبار أبلغوهم بأن الوزارة سترسل لهم رسائل نصية بالموعد الجديد عقب حل المشكلة وترتيب جدول الاختبارات من جديد.

وشكا الطلبة من الإرباك الذي تسبب لهم من جراء إلغاء الامتحان لافتين إلى أنهم حضروا من أماكن بعيدة، بالإضافة إلى أن فكرة الاختبارات تسبب للطلبة شد عصبي وتركيز إضافي يتسبب في إرهاقهم وإعادة الامتحان تُعني تكرار هذه الأرق، خاصة وأنهم ملتزمون باختبارات أخرى تتبع المناهج الدراسية التي يدرسونها

فيما أشار ذوو طلبة في الصف الثاني عشر، احمد جمال، ومريم صلاح، وعبير احمد، وأمل عبدالله، إلى أن تعميم وزارة التربية والتعليم، اختبارات إمسات، على كافة الطلبة، باختلاف جنسياتهم ومناهجهم الدراسية، وإلزامهم بأدائها ليتمكنوا من الحصول على شهاداتهم وتصديقها وربط استكمال الدراسة الجامعية بالنجاح في "إمسات" أربك الطلبة وزاد من أعبائهم، مشيرين إلى أن الصعوبات التي الفنية التي عرقلت أداء الطلبة للاختبار الأول، واضرار الوزارة إلى إلغاء الاختبار والإعلان عن تحديد موعد له مستقبلاً، يزيد من أعباء الدراسية، كما أنه يبعث الشك على أن قرار تعميم إمسات شابه بعض التسرع وكان من الأفضل أن يكون هذا العام تجربة لتقييم البرنامج والوقوف على إيجابياته وتحديد نقاط الضعف لمعالجتها.

ولفتوا إلى أن هذه المشكلة ليست الأولى في برنامج إمسات، حيث أن غالبية قد واجهوا مشاكل في حجز موعد إجراء اختبار "إمسات" وذلك بسبب أعطال في برنامج التسجيل، أو عدم وجود أماكن شاغرة في المراكز التي حددتها الوزارة لأداء الاختبارات بها، حيث تصلهم رسالة خلال عملية التسجيل بأن التسجيل مغلق، أو الخدمة غير متوفرة.

يذكر أن كانت قد أعلنت أن اختبار الإمارات القياسي للعام الدراسي 2018-2019 (EmSAT) سيكون إلزامياً لجميع طلبة الصف الثاني عشر الإماراتيين في المدارس الحكومية والخاصة، وللطلبة الوافدين الدارسين في المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية، ولطلبة الصف الثاني عشر الإماراتيين والوافدين الدارسين في مراكز التعليم المستمر الحكومية، بالإضافة إلى أن الاختبار إلزامي أيضاً للطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة التي تدرس المناهج الدولية، ولجميع الطلبة الوافدين الراغبين في استكمال دراساتهم داخل الدولة في أي جامعة حكومية أو خاصة، كما أنه شروط معادلة الشهادات لطلاب المدارس الدولية.