«التقنية العليا» تفتح باب التسجيل للفصل الدراسي الثاني

المصدر: إعداد: أمين الجمال

قررت كليات التقنية العليا فتح باب القبول لطلبات الالتحاق بفروعها الـ17 على مستوى الدولة، للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الجاري، أخيراً، ويستمر تقديم طلبات الالتحاق حتى 29 من نوفمبر المقبل.

وحددت الكليات ثلاث أولويات في عملية التقديم: الأولى طلبة الثانوية العامة الجدد، الذين أنهوا دراستهم الثانوية في العام الدراسي 2017/‏2018، وطلبة الخدمة الوطنية الجدد الذين أنهوا دراستهم عام 2016/‏2017، وأكملوا الخدمة الوطنية في عام 2018، والطلبة المحولون من مؤسسات التعليم العالي الاتحادية (جامعة الإمارات أو جامعة زايد)، والمستمرون في الدراسة، وكذلك الطلبة الذين توقف تسجيلهم لمدة تقل عن عام دراسي واحد، فيما تستهدف الثانية والثالثة طلبة الثانوية العامة من السنوات السابقة للعام الدراسي 2017/‏2018.

وأفادت الكليات بأنه سيتم إعلان أسماء الطلبة المقبولين الجدد، للفصل الدراسي الثاني في 15 من ديسمبر المقبل، بعد انتهاء التقديم وفرز الطلبات المقدمة.

وأوضحت الكليات على موقعها أنه يتعين على طلبة الثانوية العامة، الدارسين في المدارس الحكومية والخاصة للعام الجاري، تقديم الطلبات من خلال مدارسهم إلى إدارة التسجيل والإرشاد الطلابي (NAPO)، فيما يتعين على جميع المتقدمين الآخرين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في السنوات السابقة، تقديم طلباتهم مباشرةً إلى قسم القبول في الكلية المختارة من بين فروع كليات التقنية العليا الـ17 على مستوى الدولة.

وأشارت إلى إمكانية أن يحول الطلبة من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، أو بين كليات التقنية العليا، مضيفةً أن عملية التحويل تخضع لمعايير محددة، يزودهم بها قسم القبول في الكلية التي يرغبون التحويل إليها.

وحددت الكليات وثائق عدة مطلوبة لاستكمال عملية التقديم، وهي صورة جواز سفر ساري المفعول (وإقامة سارية المفعول للطالب غير الإماراتي)، وصورة خلاصة القيد (صفحة ولي الأمر، وصفحة الطالب للطالب الإماراتي)، وصورة بطاقة هوية الإمارات سارية المفعول، وصورة شهادة الميلاد، وصور حديثة «بحجم صورة جواز السفر»، وصورة شهادة الثانوية العامة (مصدقة أو معادلة للمدارس الخاصة، التي لا تتبع المنهج الحكومي حسب السياسة المعتمدة في مركز القبول الموحد – وزارة التربية والتعليم)، وصورة من جواز سفر الأم ساري المفعول، بالإضافة إلى صورة هوية جنسية الأم وخلاصة القيد (خاص بأبناء المواطنات)، وصورة عن كشف الدرجات الجامعي في حالة التحاق الطالب بجامعة الإمارات أو جامعة زايد، أو أيٍّ من مؤسسات التعليم العالي. (في حالة طلبة التحويل والطلبة الحاصلين على ثانوية من سنوات سابقة)، ودرجة امتحان ألآيلتس IELTS، أو التوفل TOFEL (إن توافرت).

البعثات الخارجية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أول من أمس، عن فتح باب التسجيل للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية، والبعثات الخارجية لطلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة والفنية، والطلبة المواطنين الدارسين خارج الدولة للعام الدراسي الجاري، والراغبين في الالتحاق بالمؤسسات الحكومية والبعثات الخارجية للعام الجامعي المقبل.

ووجهت الوزارة الطلبة الراغبين في التسجيل إلى دخول موقع الوزارة عبر هذا الرابط www.moe.gov.ae، واختيار خدمة «طلب التسجيل لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات الخارجية»، من بين «خدمات التعليم العالي» حتى يتسنى له إتمام التسجيل.

29

نوفمبر المقبل،الموعد النهائي لتقديم طلبات الالتحاق. إعداد: أمين الجمال