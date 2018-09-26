«التربية»: نعمل على بناء منظومة متكاملة للطفولة المبكرة

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أكد وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، أن الوزارة تمضي بخطوات ثابتة نحو ترسيخ الجهود الرامية إلى بناء منظومة فاعلة ومكتملة الأركان والجوانب تعنى بالطفولة المبكرة، إذ يأتي مؤتمر تنمية الطفولة المبكرة لتعزيز الجهود التي تصب في هذا الاتجاه، كما يشكل فرصة للقيادات التربوية والمعلمين لتعزيز مهاراتهم وخبراتهم في مجال الطفولة المبكرة عبر التعرف إلى أفضل الممارسات المتبعة والنتاجات العالمية من بحوث وغيرها في هذا المجال.

وقال الحمادي خلال اليوم الثاني والختامي لمؤتمر تنمية الطفولة المبكرة، الذي نظمته الوزارة في عجمان، بعنوان «إعادة تصميم خدمات رعاية وتعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة»، إن مرحلة الطفولة تشكل أهمية خاصة، ونعمل مع هيئات ومؤسسات وأفراد في الإمارات لتحقيق أفضل الممارسات التي تعنى بهذه الفئة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى رفد مرحلة رياض الأطفال بأفضل الكفاءات والخبرات التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية محفزة ومناهج دراسية عالية الجودة بجانب الأدوات الكفيلة بتحقيق مخرجات مستدامة تواصل مراحل تطورها تعليمياً وذهنياً وفكرياً.

وأجمع خبراء وباحثون تربويون شاركوا في المؤتمر على أن منظومة المكونات الأساسية والسياسات المحكمة الخاصة في تنمية الطفولة المبكرة تُعد أمراً استراتيجياً من أجل تطوير قدرات الأطفال بدولة الإمارات، وأن تحقيق بيئة تعلم سعيدة من العوامل الكفيلة بازدهار الطفولة.