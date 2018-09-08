اقتراحات بتفعيل مشروعات الشباب في رأس الخيمة

المصدر: إعداد: أمين الجمال

اقترح شباب مشاركون في مناقشة تحدي «تمكين الشباب في المرافق العامة برأس الخيمة»، تفعيل مشروعات الشباب في المرافق العامة، واستخدام مرافق كلية التقنية العليا وغيرها من المؤسسات لإقامة أنشطة شبابية متطورة، تتماشى مع طلبة هذا العصر واهتماماتهم، إضافة إلى تطوير ممشى رياضي خاص للنساء بمنطقة خزام، وتوفير الخصوصية وغيرها من سبل الراحة والجذب، وكذلك زيادة المساحات الخضراء في رأس الخيمة، والتزيين للطرق والشوارع، إضافة إلى إمكانية إسهام طلبة كليات التقنية في هذا المجال من خلال قيامهم تطوعياً بدعم التشجير في الإمارة، في إطار التزامهم بساعات عمل تطوعية سنوية.

وناقش الشباب زيادة عدد الحدائق في إمارة رأس الخيمة، خصوصاً في وسط المجمعات السكنية، وتضمينها أماكن للرياضة والقراءة وألعاباً لجميع الأعمار، وكذلك توفير مسارات للدراجات، وغيرها من الحلول الإبداعية التي ستقدم كتقرير للجهات المعنية للتنفيذ.

وأكد الرئيس التنفيذي مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف الشامسي، أثناء إطلاق مجلس رأس الخيمة للشباب، بالتعاون مع كليات التقنية العليا في رأس الخيمة مبادرة «حلول شبابية»، أن الفرص متاحة أمام الشباب للمشاركة والتعبير عن آرائهم وهم في مقاعد الدراسة، لأن الكليات تؤهلهم منذ بداية التحاقهم بها ليكونوا فاعلين وقادرين على ابتكار الأفكار والحلول الإبداعية للتحديات والقضايا المجتمعية، داعياً إلى إقامة أنشطة وفعاليات شبابية بالتعاون مع مجلس رأس الخيمة للشباب، والاستفادة من مرافق الكليات المتطورة في تحقيق ذلك.