«خليفة التربوية» تُطلق دورتها الـ12

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أطلقت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، أمس، الدورة الثانية عشرة للجائزة لعام 2018/‏2019، وبدأ اعتباراً من أمس قبول طلبات المرشحين للجائزة في دورتها الجديدة، ويستمر تلقي الطلبات حتى 31 ديسمبر المقبل، ويتم إعلان أسماء الفائزين وتكريمهم في الحفل السنوي في أبريل المقبل.

وتتضمّن الدورة الجديدة للجائزة طرح تسعة مجالات تندرج تحتها فئات متخصصة، وتشمل على مستوى دولة الإمارات: التعليم العام، وأصحاب الهمم، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتعليم وخدمة المجتمع، وعلى مستوى الدولة والوطن العربي وتشمل: الشخصية التربوية الاعتبارية، والتعليم العام (فئة المعلم المبدع)، والتعليم العالي، والإبداع في تدريس اللغة العربية (فئة الأستاذ الجامعي)، والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة. وبلغ إجمالي عدد الفائزين خلال الدورات السابقة من الجائزة 349 فائزاً وفائزة في المجالات المختلفة على مستوى دولة الإمارات والوطن العربي، وتلقت آلاف المشاركات والأعمال خلال مسيرتها.