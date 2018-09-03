انقطــاع الكهرباء 90 دقيقة عن مدرسة في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

شهدت مدرسة سهيلة للتعليم الأساسي للبنات برأس الخيمة، في أول أيام العام الدراسي الجديد، أمس، انقطاعاً في الكهرباء استمر قرابة الساعة ونصف ساعة.

وقالت أمهات طالبات لـ«الإمارات اليوم»، إن بناتهن أبلغنهن هاتفياً بانقطاع الكهرباء في المدرسة، وتالياً توقف المكيفات، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول، مشيرات إلى أنهن تواصلن مع مسؤولي المدرسة، الذين أخبروهن باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الطالبات.

من جانبها، أفادت إدارة المدرسة بأن انقطاع الكهرباء كان نتيجة خلل فني، وبعد التواصل مع الجهات المعنية تم إصلاحه وإعادة التيار الكهربائي. في سياق آخر، افتتحت منطقة رأس الخيمة التعليمية، أمس، مدرسة الأفق حلقة أولى بنات في مدينة الرمس شمال رأس الخيمة، حسب مدير المنطقة، سمية حارب السويدي، التي أوضحت أن وزارة التربية والتعليم أنجزت تطوير تسع مدارس حكومية في الإمارة، قبل بداية العام الدراسي. ولفتت إلى أن عمليات التطوير شملت إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للمدارس وصيانة المختبرات.

إلى ذلك، قال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العقيد أحمد الصم النقبي، إن الإمارة شهدت انخفاضاً ملحوظاً في الازدحامات المرورية بنسبة 70% خلال اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، بسبب افتتاح طريق رأس الخيمة الدائري، واستخدام معظم الحافلات المدرسية والمركبات الطريق الجديد لنقل الطلبة إلى المدارس في المناطق الشمالية والقريبة من الطريق الدائري.

وأوضح أن غياب جميع المركبات الثقيلة عن الشوارع الداخلية أسهم في الحد من الزحام المروري، لافتاً إلى أنه تم نشر 50 دورية مرورية أمام المدارس والتقاطعات المرورية والطرقات العامة لتنظيم حركة السير والمرور وتأمين العودة المدرسية.

وأضاف أن الإمارة شهدت صفر حوادث مرورية خلال اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، نتيجة التزام أولياء الأمور بقواعد السير والمرور، ونشر الدوريات لتنظيم حركة السير.

وأشار إلى أنه وجّه جميع الضباط في إدارة المرور والدوريات والإداريين في المكاتب بالتعاون مع المدارس، والتواجد ميدانياً لتنظيم حركة المرور ورسم البسمة على وجوه الطلبة وأسرهم، كما تم توزيع هدايا على الطلبة لإسعادهم في اليوم الدراسي الأول.

ولفت إلى أن إدارة المرور والدوريات اجتمعت مع مؤسسة المواصلات فرع رأس الخيمة ومع وزارة التربية والتعليم، لوضع مسارات وخطط سير آمنة للحافلات المدرسية.