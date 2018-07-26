"التربية" : اجراءات استثنائية لمعالجة الحالات المخالفة لمعايير معادلة شهادات المدارس الخاصة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استحدثت وزارة التربية والتعليم عددا من الاجراءات الاستثنائية وذلك بهدف معالجة العديد من الحالات التي وردت إليها من خريجي المدارس الخاصة اللذين لا تنطبق عليهم شروط المعادلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (4443) لسنة 2001 بشأن الدليل التنظيمي لمعادلة شهادات المدارس الخاصة وتطال تلك الإجراءات خريجي العام الدراسي الحالي والاعوام السابقة فقط.

ودعت وزارة التربية والتعليم وسائل الإعلام توخي الدقة في نشر المعلومات المتعلقة بمعايير معادلة الشهادات لا سيما تلك الصادرة من المدارس الخاصة والرجوع إليها للتأكد من صحة المعايير تجنبا لنشر معلومات مغلوطة تفتقد إلى المرجعية والمصداقية .

وتفصيلا قال وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي د. محمد ابراهيم المعلا بأن الطلبة الذين تنطبق عليهم شروط معادلة شهادات المدارس الخاصة الواردة في القرار الوزاري المذكور لا يجب عليهم توفير أي شروط إضافية وسيتم معادلة شهاداتهم حسب الاجراءات المعتادة، أما الطلبة الذين لديهم بعض النواقص لتحقيق المعادلة فتم استحداث هذه الاجراءات الاستثنائية لمعالجة حالاتهم وذلك حرصا من الوزارة على مصلحتهم وعدم تأخير انضمامهم لمؤسسات التعليم العالي.

وبين أنه بالنسبة للمنهاج الأميركي فمن شروط المعادلة توفير نتيجة اختبار سات العالمي في الرياضيات وبدرجة لا تقل عن 400. كما أن من شروط المعادلة أيضا توفير نتيجة اختبار توفل العالمي وبنتيجة لا تقل عن 500، ونظرا لورود العديد من الحالات التي لم تتقدم بعد لهذه الامتحانات أو لم تحقق الدرجات المطلوبة وشكوى الطلبة من صعوبة الحصول على موعد قريب لتقديم هذه الامتحانات فقد تم تسهيل الشروط بحيث يمكن الاستعاضة عن امتحان السات بامتحان إمسات EmSAT الرياضيات الذي تقدمه الوزارة وتحقيق درجة 500 كحد أدنى. كما يمكن الاستعاضة عن امتحان التوفل بامتحان الايلتس وتحقيق درجة 5.0 أو امتحان إمسات الانجليزي الذي تقدمه الوزارة وتحقيق درجة 1100.

وأوضح "حتى في حالة لم يحقق الطالب الدرجة المطلوبة في أحد الامتحانين (الرياضيات والانجليزي) سيتم إعطاء الطالب رسالة "لا مانع" للقبول المشروط في الجامعات لمدة فصل دراسي واحد فقط على أن يجتاز في الجامعة مادة تأهيلية (رياضيات أو انجليزي حسب الحالة) ولا تحتسب ضمن المعدل وتكون موازية للمادة الناقصة لتحقيق المعادلة".

وذكر أنه بخصوص الأنظمة الأخرى كالنظام البريطاني ونظام البكالوريا الدولية فوردت للوزارة العديد من الحالات التي لديها نقص أو عدم تحقيق درجة النجاح المطلوبة أو عدم دراسة المستوى المطلوب لمادة واحدة فقط من المواد المطلوبة للمعادلة، ولمعالجة مثل هذه الحالات سيتم إعطاء الطالب رسالة "لا مانع" للقبول المشروط في الجامعات لمدة فصل دراسي واحد فقط على أن يجتاز في الجامعة مادة تأهيلية لا تحتسب ضمن المعدل وتكون موازية للمادة الناقصة لتحقيق المعادلة.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات الاستثنائية سيتم تطبيقها على بعض الحالات الأكثر شيوعا التي لا تنطبق عليها شروط المعادلة فقط من خريجي العام الدراسي الحالي 2017-2018 والأعوام السابقة، أما بالنسبة لخريجي الأعوام القادمة فقد تم التعميم على المدارس الخاصة بضرورة الالتزام التام بتطبيق جميع شروط المعادلة الواردة في القرار الوزاري رقم (4443) لسنة 2001 بشأن الدليل التنظيمي لمعادلة شهادات المدارس الخاصة، وإلزام جميع المدارس بتوقيع تعهد بذلك، كما تم إلزام جميع المدارس الخاصة بحصر جميع الحالات المتوقع تخرجهم في العام الدراسي القادم 2018-2019 والتي قد لا تنطبق عليها شروط المعادلة مع وضع خطة تصحيحية لكل حالة بحيث يتم تنفيذها خلال العام الدراسي للتأكد من تحقيق شروط المعادلة بنهاية العام الدراسي وتوقيع المدرسة وولي الأمر والطالب على تعهد بذلك.