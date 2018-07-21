«أميركية الإمارات» تقدّم منحاً دراسية للسجناء

المصدر: إعداد : أمين الجمال

أعلنت الجامعة الأميركية في الإمارات عن تقديم منح دراسية للسجناء في المؤسسات العقابية والإصلاحية، من خلال توفير قاعات دراسية ومكتبات خاصة يمنحون فيها حرية ممارسة العملية التعليمية على أكمل وجه، إضافة إلى منح خاصة بالرياضيين من مختلف الدول.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور مثنى غني عبدالرزاق: «نسعى لتأمين هذه المنح من منطلق المسؤولية المجتمعية، إذ إن كل المؤسسات، سواء كانت حكومية أو خاصة، يجب أن تشارك في تحمل المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وألا تكون هذه المسؤوليات محمولة على عاتق الدولة، بل من واجبنا أن نكون إحدى هذه الأيدي المساهمة في تسهيل الطريق لأبنائنا والمساهمة في رفعة وتقدم الوطن».

وأكد أهمية هذه الخطوة التي تتبناها الجامعة، مضيفاً: «نسعى إلى أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل العملية التعليمية وإكمال المشوار الدراسي لأكبر عدد من المقبلين على الدراسة مهما اختلفت جنسياتهم، فكما تعلمنا من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن دولة الإمارات عنوان العطاء والكرم والعروبة، وأن العلم من حق الجميع، لذا نرغب في أن نكون جزءاً مساهماً في (مئوية زايد)».

وأشار إلى أن الجامعة تقدم كل الدعم والتشجيع لطلبتها من مواطني الدولة ومقيميها والوافدين من مختلف البلدان، وعلى جميع الأصعدة مثل الفنية والرياضية والتعليمية والمهنية والبحثية، من خلال توفير دورات تدريسية إضافية معتمدة وإقامة معارض ومؤتمرات وندوات تعقد على مدار العام الدراسي وتشرك طلابها وأساتذتها والأكاديميين في كل خطوة.