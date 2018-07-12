«التربية» تراجع التخصصات الجامعية

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أفادت وزارة التربية والتعليم أنها تجري دراسة للتخصصات الأكاديمية التي تدرسها الجامعات الحكومية والخاصة في الإمارات، وإجراء مراجعة لها وتقييمها، لتحديد التخصصات المطلوبة، اذ أن الدولة تشهد تكدساً في عدد الجامعات.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل منذ العام الماضي، من خلال فريق عمل، على دراسة وتقييم التخصصات الموجودة في الجامعات الاتحادية والخاصة، متابعة أن «ما نشهده اليوم من تطور على جميع الصعد يتطلب إعادة النظر في البرامج الموجودة، لتحديد ما يفي منها بالغرض، ويلبي احتياجات الدولة حالياً ومستقبلاً، وتحديد ما إذا كان الأمر يتطلب إضافة برامج جديدة أم لا، كما تعمل الدراسة على تحديد البرامج التي تشهد تكدساً في عدد الطلبة الذين يدرسونها، وتقييم ورصد البرامج الأكاديمية المتوافرة».