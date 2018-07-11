"التربية" تعلن أوائل الطلبة الإماراتيين في امتحان "EmSAT"

المصدر: أمين الجمال - دبي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء الطلبة أوائل الصف الثاني عشر الإماراتيين في اختبار الإمارات القياسي (EmSAT) والذي شمل مواد الرياضيات والفيزياء واللغتين العربية والانجليزية.

وتضمنت قائمة أسماء الأوائل أربعة طلبة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، واثنين من المدارس الخاصة، وأربعة طلبة من المدارس الحكومية، على مستوى الدولة

وأوضحت الوزارة أن الامتحان هو منظومة اختبارات وطنية قياسية إلكترونية تحت مسمى «اختبار الإمارات القياسي EmSAT»، الذي يعد أول مشروع وطني للاختبارات المعيارية الإلكترونية المبنية، وفق معايير وطنية جرى وضعها اعتماداً على مواصفات المنظومة الأوروبية، لتكون قادرة على قياس المهارات بشكل مستقل عن المنهاج

ولفتت إلى أن اختبار الامارات القياسي EmSAT يأتي استجابة لعملية التطوير الشاملة للتعليم في الدولة، بهدف توفير معلومات دقيقة وحاسمة لصناع القرار والقيادات التعليمية عن كامل المنظومة التعليمية في الدولة لاتخاذ القرارات الضرورية لتحسين النظام، مشيرة إلى الانعقاد الدوري والمتقارب لاختبار الإمارات القياسي EmSAT، يوفر طريقة فعّالة لمراجعة مستويات التقدم في المدارس، وفي نظام التعليم عموماً خلال مدّة زمنية معينة.

وقالت الوزارة في تصريحات للصحفيين: "إن الطلبة والمدرّسون سيتمكنون من خلال الاختبار الحصول على معلومات موثوق بها بشأن مواطن القوة في أدائهم في الموادّ الدراسيّة المختلفة؛ فضلاً عن الجوانب التي تستوجب التحسين، وتمكن أولياء الأمور من متابعة تطور أبنائهم الأكاديمي عن كثب".

وأوضحت أن المشروع يعد ثمرة جهود مستمرة ودؤوبة وتعاون وثيق بين قطاعات وإدارات وزارة التربية مع إدارة الاختبارات الوطنية والدولية ومشاركة ودعم واسع من مؤسسات تعليمية وطنية عديدة ساهمت بكفاءاتها التربوية في بلورة معايير اختبار الامارات القياسي EmSAT.

وذكرت الوزارة أن الجهود تنصب حالياً على تحقيق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات ورؤيتها 2021، ومئويتها 2071 فيما يخص تطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق أفضل معايير الجودة في المدرسة الإماراتية، ويأتي هذا التغيير مواكباً للمستجدات التعليمية وضمن المساعي لإيجاد نظام تقييم معياري مستند إلى أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية في استخدام نتائج التقييم في المتابعة والتقويم وتحسين نوعية التعليم.