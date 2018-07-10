12 ألف طالب يختتمون الدراسة الصيفية في «التقنية العليا» الخميس

المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي

يختتم 12 ألف طالب وطالبة دراستهم، ضمن برنامج «الدراسة الصيفية» في كليات التقنية العليا، الخميس المقبل، حيث التحق الطلبة بالبرنامج في 27 مايو الماضي، ليتمكنوا من إنجاز ما يحتاجونه من مواد دراسية، وتطوير ذاتهم وتعزيز تحصيلهم الأكاديمي، خصوصاً أنه تم طرح أكثر من 300 مساق على مستوى مختلف البرامج والتخصصات، وتوفير نحو 1300 قاعة دراسية بمختلف فروع الكليات في الدولة.

وأفاد مدير الشؤون الطلابية في كليات التقنية العليا، أحمد الملا، بأن أكثر من 12 ألف طالب وطالبة من مختلف فروع كليات التقنية التحقوا بالدراسة الصيفية، منهم 11 ألف طالب وطالبة في مساقات دراسية ضمن البرامج الأكاديمية، بالإضافة إلى 1004 من طلبة السنة التأسيسية ممن يتم إلزامهم بالدراسة الصيفية لإنهاء متطلباتهم، وتسريع عملية التحاقهم بدراسة التخصصات ضمن برامج البكالوريوس بدءاً من العام الأكاديمي المقبل.

وأشار إلى أن الفصل الصيفي تم تمديده إلى ستة أسابيع بدلاً من أربعة، لضمان حصول الطلبة على أكبر قدر من المعرفة والمهارات العلمية خصوصاً التطبيقية، كون الدراسة في الكليات تعتمد على الجانب التطبيقي، ويتاح للطالب التسجيل في مادتين في الفصل الصيفي، ما يمثل فرصة لكل طالب راغب في تحسين أدائه أو في تسريع إنجازه الأكاديمي، خصوصاً أن المساقات المطروحة تتنوع على مستوى برامج الهندسة والعلوم الصحية والإعلام التطبيقي وإدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر والمعلومات والتربية.