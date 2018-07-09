جدول امتحانات الإعادة يربك طلبة الدور الثاني

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

شكا ذوو طلبة في مدارس حكومية من جدول امتحانات الإعادة المقرر على أبنائهم، مشيرين إلى أن الطلبة ملزمون بأداء امتحانين في يوم واحد، على الرغم من ضعف مستواهم الأكاديمي، فيما أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن طلبة المدارس الخاصة الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي يتعين عليهم مصادقة شهاداتهم ومعادلتها.

وتفصيلاً، أكد والد طالب في الصف السادس، مسعد محمد، أن نجله راسب في ثلاث مواد، ومطالب بأداء امتحانين في اليوم الواحد، مشيراً إلى أن مستوى ابنه الأكاديمي لا يسمح له بذلك، وإلا كان اجتاز الامتحانات من الدور الأول، مطالباً بتحديد الامتحانات بناء على الواقع، وعدم ضغطها بهذا الشكل لمجرد إنهاء العام الدراسي في الوقت المحدد.

وذكر محمد سعيد، والد طالب في الصف الثامن، أن نجله راسب في مادتين، واكتشف بعد إعلان جدول مواعيد امتحانات الإعادة أنه سيؤدي الامتحان بهما في اليوم نفسه، مشيراً إلى ضرورة مراعاة الحالة النفسية للطالب، إضافة إلى ضعف المستوى الذي يعانيه.

وأكد طلبة بالصف الـ12: محمد وائل، ماجد راشد، عبدالله البلوشي، منذر عبدالرحمن، أنهم وجدوا صعوبة في الحصول على نتائجهم الدراسية، واكتشفوا رسوبهم في مادة أو أكثر، إلا أن صدمتهم كانت في تلقيهم إشعارات تفيد بأن عليهم أداء امتحان الإعادة بعد ثلاثة أيام من إعلان النتيجة، مشيرين إلى أن وزارة التربية والتعليم حددت جدول امتحانات الإعادة، ومؤجل الفصل الدراسي الثالث، من الصفوف الرابع حتى الـ12، في الفترة من التاسع من يوليو حتى 12 يوليو الجاري.

إلى ذلك، أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً بمنح طلبة «الإعادة» للصفوف من الرابع إلى الـ11، إمكانية التقدم للاختبارات في موعدها المحدد غداً، أو خلال فترة زمنية ثانية سيتم تحديدها لاحقاً، بينما يتوجب على طلبة «المؤجل» من الصف الأول إلى الصف 12 تقديم الاختبارات في موعدها المحدد، من دون أي تغيير يذكر، ابتداء من غد.

ودعت دائرة التعليم والمعرفة، الطلبة المواطنين الذين أنهوا دراستهم فـي المدارس الخاصة وحصلوا على شهادات معتمدة (معترف بها دولياً)، إلى التقدم لمصادقة شهاداتهم ومعادلتها لأغراض الالتحاق بمؤسسات التعليم ما بعد الثانوي الحكومية، أو لأغراض الحصول على المنح الدراسية، وأغراض الخدمة العسكرية للطلبـة الذكور.

وأوضحت الدائرة، على موقعها الإلكتروني، أن تصديق الشهادات يُعد متطلباً أساسياً للجنسيات الأخرى، إلا أن معادلة الشهادات أمر اختياري، وعلى ذوي الطلبة التأكد من مراجعة مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي التي يرغبون في إلحاق أبنائهم بها، لضمان سلاسة التحاق الطلبة بالمؤسسات الجامعية.