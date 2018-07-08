جدول امتحانات الإعادة يربك طلبة الدور الثاني

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

شكا ذوو طلبة في مدارس حكومية من جدول أمتحانات الإعادة المقرر على أبنائهم مشيرين إلى أن الطلبة ملزمة بأداء أمتحانين في يوماً واحد، على الرغم من ضعف مستواهم الأكاديمي، فيما أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن طلبة المدارس الخاصة الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي يتعين عليهم مصادقــة شــهاداتهم ومعادلتهــا.

وتفصيلاً أكد والد طالب في الصف السادس، مسعد محمد، أن نجله راسب في ثلاث مواد ومطالب بأداء امتحانين في اليوم الواحد مشيراً إلى أن مستوى أبنه الأكاديمي لا يسمح له بذلك وإلا كان اجتاز الامتحانات من الدور الأول، مطالباً بتحديد الامتحانات بناء على الواقع وعدم ضغطها بهذا الشكل لمجرد إنهاء العام الدراسي في الوقت المحدد له من قبل.

فيما أشار محمد سعيد والد طالب في الصف الثامن إلى أن نجله راسب في مادتين واكتشف بعد أعلان دول مواعيد امتحانات الإعادة بأنه سيؤدي فيهما الأمتحان في نفس اليوم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة الحالة النفسية للطالب وللوقت بالإضافة إلى ضعف المستوى الذي يعانيه طلبة الإعادة.

فيما أكد طلبة بالصف الثاني عشر ، محمد وائل، ماجد راشد، عبدالله البلوشي، منذر عبدالرحمن، بأنهم وجدوا صعوبة شديدة في الحصول على نتائجهم الدراسية وأكتشفوا رسوبهم في مادة أو أكثر إلا أن صدمتهم كانت في تلقيهم إشعارات تفيد بأنهم عليهم أداء امتحان الإعادة بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان النتيجة، مشيرين إلى أن وزارة التربية والتعليم قد حددت جدول امتحانات الإعادة ومؤجل الفصل الدراسي الثالث من الصفوف الرابع وحتى الثاني عشر في الفترة من 9 يوليو وحتى 12 يوليو.

فيما دعت دائرة التعليم والمعرفة الطلبة ا المواطنـين الذيـن أنهـوا دراسـتهم فـي المـدارس الخاصـة وحصلـوا علــى شــهادات معتمــدة "معتــرف بهــا دوليــا" التقــدم لمصادقــة شــهاداتهم ومعادلتهــا لأغــراض الالتحــاق بمؤسســات التعليــم مــا بعــد الثانــوي الحكوميــة أو لأغــراض الحصــول علــى المنــح الدراســية وأغــراض الخدمــة العســكرية للطلبــة الذكــور.

وأوضحت الدائرة على موقعها الإلكتروني، أن تصديـق الشـهادات يُعد متطلـب أساسـي للجنسـيات الأخـرى إلا أن معادلـة الشـهادات هـو أمـر اختيـاري، وعلــى ذوي الطلبة التأكــد مــن مراجعــة مؤسســات التعليــم مــا بعــد الثانــوي الذيــن يرغبــون بالحــاق أبنائهـم بهـا للتأكـد مـن متطلبـات الالتحـاق لضمـان سلاسـة التحـاق الطلبـة بالمؤسسـات الجامعيـة.