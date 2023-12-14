وزيرة الطاقة الأوغندية: توحيد صوت الدول الإفريقية

قالت وزيرة الطاقة والتنمية المعدنية في جمهورية أوغندا، الدكتورة روث نانكابيروا، إن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» نجح في توحيد صوت الدول الإفريقية، وأتاح لها فرص أن يكون لها دور فاعل في الأعمال المناخية. وأشادت باستضافة الدولة لـ«COP28»، وسماع الأطراف والمجتمعات والدول كافة، بما فيها دول إفريقيا، وإعطائها فرصاً للتفاوض وتوحيد أصواتها، معربة عن إيمانها بالنتائج لاحتواء قضايا البلدان الإفريقية، خاصة ما يتعلق بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وحماية الأراضي الخضراء.