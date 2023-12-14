وزيرة الطاقة النمساوية: خطوة كبيرة إلى الأمام

أكدت وزيرة البيئة النمساوية ليونورا جيفيسلر، أن النتائج التي توصل إليها مؤتمر «COP28» في ختام أعماله خطوة كبيرة إلى الأمام.



وأشادت بالقرار الذي قدمته رئاسة «COP28»، والمتمثل في الانتقال من استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، مؤكدة أنه إنجاز تاريخي.



ولفتت إلى أن المؤتمر حدد للمرة الأولى سبب أزمة تغير المناخ على وجه التحديد، موضحة أن القرار يبقي أهداف اتفاق باريس للمناخ في متناول اليد للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى مستويات أقل 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050.