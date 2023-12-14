وزير التغير المناخي الأسترالي: نتيجة قوية

أكد وزير التغير المناخي والطاقة في أستراليا، كريس بوين، أن ما تم التوصل إليه في ختام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، يمثل نتيجة قوية، مهنئاً رئيس المؤتمر على الاتفاق الذي تم الخروج به، معتبراً الاتفاق خطوة جيدة للعمل المناخي عالمياً.



وقال: «أعتقد أنه كان مؤتمراً مهماً، وخطوة للأمام بالنسبة للعالم».



وأضاف «يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون راضية وسعيدة جداً بالدور الذي لعبته».



وكان مؤتمر «COP28» اختتم أعماله باتفاق يمهّد لاستجابة عالمية طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ويقدم خطة لمستهدفات عام 2030.