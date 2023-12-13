أيادي الخير والاستدامة تحفظ النعمة.. وتجمع 6500 وجبة

كشفت بلدية دبي أن إجمالي فائض الطعام الذي جمع من جلسات مؤتمر الأطراف (كوب 28) من قِبل بنك الإمارات للطعام، بالتعاون مع فنادق ومطاعم في مدينة إكسبو دبي، يقدر بـ6500 وجبة وزعت على المستحقين، وفق رئيسة لجنة تسيير أعمال بنك الإمارات للطعام، منال عبيد بن يعروف.

وقالت منال بن يعروف، لـ«الإمارات اليوم»: «إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود منع هدر الطعام، وإعادة الاستفادة منه، وتوزيعه على العمال والفقراء والمحتاجين، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، تفعيلاً لقيم ومفاهيم الاستدامة التي تتبناها الدولة، ومؤتمر الأطراف».

يشار إلى أن بنك الإمارات للطعام استطاع منذ تأسيسه في عام 2017 توزيع نحو 65 مليون وجبة على المحتاجين، وتركّزت جهوده في شهر رمضان، الذي عادة ما يشهد ارتفاعاً في نسب هدر الطعام، حيث قام بتوزيع أكثر من 5.1 ملايين وجبة داخل الدولة وخارجها خلال الشهر المبارك. وشارك في تنفيذ المبادرات أكثر من 720 متطوّعاً.

وأضافت منال بن يعروف أن «البنك تعاون مع شركات متخصصة في إعادة تدوير الطعام غير الصالح للاستهلاك الآدمي في حال تلفه، إذ تمكن من تحويل 908 آلاف و145 كيلوغراماً من الأغذية عن مسار الطمر خلال رمضان، شملت 367 ألفاً و409 كيلوغرامات من نفايات الطعام التي أُعيد تدويرها متجاوزةً المستهدف الذي كان 200 ألف كيلوغرام، وتحويلها إلى 73 ألفاً و482 كيلوغراماً من السماد العضوي، فيما وزعت كمية تُقدر بـ540 ألفاً و736 كيلوغراماً من فائض الطعام الصالح للاستهلاك، ونجح البنك بذلك في خفض الانبعاثات الكربونية بواقع مليونين و306 آلاف و687 كيلوغراماً، وهو ما يعادل زراعة 96 ألفاً و112 شجرة».