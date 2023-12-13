السويدي: نهج رئاسة «كوب 28» واضح منذ البداية

قال المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف للمناخ «كوب 28»، السفير ماجد السويدي، إن جدول أعمال المؤتمر يُعد الأكثر طموحاً على الإطلاق.

وأضاف في مؤتمر صحافي أمس، في المنطقة الزرقاء ضمن «المؤتمر»، أن نهج رئاسة «كوب 28» كان واضحاً منذ البداية، والمتمثل في خطة العمل الهادفة لتحقيق نتائج حقيقية ملموسة، حيث حقق هذا المسار نجاحاً كبيراً.

وتابع السويدي: «تمكنا من جمع ما يزيد على 83 مليار دولار من الالتزامات المالية الجديدة، إضافة إلى توقيع 130 دولة على إعلان زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة، فضلاً عن تقديم عدد كبير من شركات النفط والغاز للمرة الأولى التزاماً بمعالجة انبعاثات غاز الميثان، إلى جانب 11 إعلاناً تغطي مختلف جوانب العمل المناخي بدءاً من التمويل إلى الزراعة والصحة».

وأكد: «لقد حققنا النجاح بالفعل من خلال تفعيل الصندوق العالمي للمناخ، ونجحنا في حشد ما يقرب من 800 مليون دولار للصندوق وترتيبات التمويل».

وكان الحدث شهد مع انطلاقته الإعلان عن تفعيل الصندوق، وهو الصندوق الذي طال انتظاره، والذي سيعمل على تعويض الدول الأكثر تضرراً من تغيّر المناخ، في خطوة تاريخية من شأنها أن تسهم في تمكين الدول التي تتضرر من الكوارث التي يتسبب فيها المناخ، لا سيما بالنسبة لدول الجنوب العالمي.

وأعلنت الإمارات خلال الحدث عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي صمم لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، ويهدف إلى جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.