البرازيل: التزام قوي

حذّرت وزيرة الثقافة البرازيلية، مارغريت مينيزيس، من أن الطبيعة تقترب من نقطة حرجة، حيث يصبح عكس الضرر الناجم عن تغير المناخ أمراً مستحيلاً.

وأكدت في تصريحات خلال مؤتمر «كوب 28»، ضرورة الاستفادة من الأدوات الثقافية لرفع الوعي وإلهام العمل، معربة عن إيمانها بأن قوة الثقافة تكمن في قدرتها على التواصل مع الناس على المستوى العاطفي. وأشادت مينيزيس بقيادة دولة الإمارات في مجال مكافحة تغير المناخ، قائلة: «أظهرت دولة الإمارات التزاماً قوياً بالاستدامة وتغير المناخ، إنها دولة رائدة سعت أيضاً إلى اتباع نهج مشترك مع البرازيل، وأعتقد أنه يمكننا الاستفادة من بعض الإجراءات الثنائية المهمة في مجال الثقافة».

وفي ضوء استضافة البرازيل لـ«كوب30» في مدينة بيليم، تأمل وزيرة الثقافة البرازيلية في الاستفادة من المبادرات التي تم إطلاقها خلال مؤتمر «كوب 28» في دبي.