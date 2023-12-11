تنزانيا: أنجح المؤتمرات

أكد وزير الخارجية والتعاون الشرق إفريقي في تنزانيا، يناير ماكامبا، أن مؤتمر «كوب 28»، واحد من أنجح مؤتمرات الأطراف على مدار السنوات الماضية.

وقال، على هامش فعاليات المؤتمر: «أمثل بلادي بشكل منتظم في مؤتمرات الأطراف، وهذا أحد أنجح المؤتمرات التي حضرتها خلال السنوات الماضية».

وأشار ماكامبا إلى أن رئاسة «كوب 28»، نجحت في جمع الدول كافة على طاولة واحدة للاتفاق على الموضوعات التي سيتم مناقشتها، مضيفاً: «شهدنا إجماعاً على جدول الأعمال وهو ما لم يحدث من قبل بأن يتفق جميع الأعضاء على ما يجب مناقشته».

وذكر أن القضايا الجوهرية الرئيسة لمؤتمر «كوب 28» بما في ذلك الصندوق العالمي للمناخ الذي كان جزءاً من المناقشات لسنوات عديدة يتم الآن التناقش حول تفعيل رأسماله، مؤكداً أن تولي دولة الإمارات زمام تفعيل هذا الصندوق يُعد بمثابة نجاح كبير.