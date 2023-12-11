زهور الأمل الأخضر.. تتفتح في «كوب 28»

«زهور» المستقبل الأخضر تتفتح بين جنبات مدينة إكسبو دبي، وتنشر التفاؤل والأمل والبهجة على هامش مؤتمر «كوب 28»، الذي يصل إلى محطته الأخيرة غداً، إذ تجتذب فعاليات المنطقة الخضراء أجيال الغد، وترسم الابتسامة على الوجوه البريئة بكثير من المرح والفائدة عن البيئة التي تستحق التوعية بضرورة المحافظة عليها، وعن الطبيعة التي تتطلب صون مواردها وموائلها الجميلة، وعن الكوكب الذي يسعنا جميعاً، حيث تجتمع الأطراف في الإمارات من أجل مواجهة أخطر التحديات: الاحتباس الحراري، وتداعيات الأضرار التي تنجم عن «غليان الأرض»، من كوارث مناخية في جهات العالم المختلفة.