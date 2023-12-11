«الإسلامية لتمويل التجارة»: زيادة التمويلات المستدامة إلى 30%

أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، هاني سالم سنبل، أن المؤسسة تعمل على زيادة نسبة تمويلاتها المستدامة والخضراء إلى نحو 30% من إجمالي محفظة التمويلات.

وقال سنبل، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف للمناخ «كوب 28»، إن هناك توجهاً واضحاً في زيادة نسبة هذا النوع من التمويلات الخضراء في محافظ التمويل، متوقعاً أن تتسارع وتيرته خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن المشاركة في «كوب 28» مهمة من أجل التطرق إلى قضايا المناخ وتداعيتها، بعدما أصبحت واحدة من أولويات الأجندة العالمية في الوقت الحالي، فضلاً عن انعكاساتها وتأثيراتها على القطاعات التي نعمل على تنميتها في الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وأشار إلى أن المشاركة في هذه القمم والأحداث الضخمة تساعد على بناء الشراكات والاتفاقيات، إضافة إلى استعراض ما يمكن أن تقوم به المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية من أجل مكافحة التغير المناخي.

وذكر سنبل أن «كوب 28» يأتي في وقت أصبحت فيه مكافحة تداعيات التغير المناخي ليست اختياراً، وإنما ضرورة لإيقاف التأثيرات التي يتعرض لها كوكب الأرض من جراء التقلبات المناخية، فضلاً عن الأزمات الأخرى، مثل الأزمات الصحية والتوترات الجيوسياسية.

وتوقع سنبل أن يخرج «كوب 28» بنتائج إيجابية تدفع مسيرة العمل المناخي نحو الأمام، معرباً عن آماله بأن تتراجع وتيرة تأثيرات التغيرات المناخية على كوكب الأرض، وأن يعيش الجميع في أمن ورخاء وسلام.

وقال إن هناك الكثير من القطاعات التي تمولها المؤسسة تتأثر بنحو كبير بتغيرات المناخ، ولذلك لابد من إيجاد حلول فاعلة، مثل التمويل الأخضر، وتعبئة الموارد اللازمة من خلال إصدار الصكوك الخضراء.