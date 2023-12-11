التركيز على مشروعات الاستدامة

قالت المدير الأول لبرنامج «إكسبو لايف»، ياسمين باقر، إن برنامج الابتكار للجامعات يعد جزءاً من البرنامج الأكبر «إكسبو لايف»، الذي يركز على الابتكار والشراكة والحلول المبتكرة للتحديات الصعبة، والملحة، والذي بدأ في عام 2018، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس كان تشجيع ودعم طلاب جامعات الإمارات في تحويل الأفكار المبتكرة إلى واقع ملموس.

وأضافت باقر لـ«الإمارات اليوم»، أنه «في السابق كان يتم دعم المشروعات في مختلف القطاعات دون التركيز على قطاع معين، إلا أنه خلال الدورة الحالية (الثالثة) قررنا التركيز فقط على المشروعات الخاصة بالبيئة والاستدامة والتغير المناخي».

وأوضحت أن المشروعات المختارة ستحظى بتمويل من برنامج «إكسبو لايف»، ومدينة إكسبو دبي، فيما سيعطى الطلاب مهلة ستة أشهر، ومنحة مالية قيمتها 25 ألف درهم لكل مشروع، لافتة إلى أنه في نهاية الأشهر الستة في حال قرروا الاستمرار بمشروعهم، ستتم مساعدتهم من خلال موارد ووسائل مدينة إكسبو دبي، وبرنامج «إكسبو لايف».