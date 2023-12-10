«إكسبو لايف» يدعم 17 مشروعاً تخدم العمل المناخي

أعلن برنامج «إكسبو لايف» عن اختيار 17 فكرة مبتكرة، قدمها طلاب من جامعات دولة الإمارات، ضمن الدورة الثالثة لبرنامج الابتكار للجامعات، حيث تنوعت الأفكار التي تخدم العمل المناخي، لتضم مشروعاً لتتبع السلاحف، يستخدم الطائرات دون طيار والذكاء الاصطناعي، ومفاهيم جديدة لتحلية المياه، وخطة لإنتاج الخرسانة المستدامة من المعادن المستخلصة من المياه المالحة.

وقدمت الفرق الطلابية أفكارها إلى لجنة تقييم مؤلفة من خبراء متخصصين، في حدث أقيم أمس في قاعة «تيرا» بمدينة إكسبو دبي، على هامش مؤتمر المناخ «كوب 28».

وسيحصل كل مشروع من المشروعات المختارة على منحة بقيمة 25 ألف درهم، للمساعدة في تحويل فكرته إلى واقع ملموس.

وشارك في الدورة الثالثة من برنامج الابتكار للجامعات أكثر من 1000 طالب، من 36 مؤسسة أكاديمية في الإمارات، قدمت أكثر من 350 مقترحاً لحلول مبتكرة متعلقة بالمناخ.

واستقبل الحدث النهائي 20 فريقاً من مواطني دولة الإمارات والطلاب الدوليين من جامعات من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج «إكسبو لايف للابتكار»، يوسف كيرز: «يدرك الشباب في الإمارات أن مستقبلهم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسلامة واستدامة كوكبنا، وهم متحمسون للمساعدة في صنع مستقبل أكثر استدامة».

وأضاف أن «الاستجابة الكبيرة التي شهدناها، ووفرة الأفكار المبتكرة عالية الجودة، توضح هذا الشغف، وتجدد أملنا في مستقبل أفضل». وتابع كيرز: «تقدم الأفكار التي تم اختيارها إمكانات كبيرة لمصلحة الإنسان والكوكب، ونحن فخورون بدعمهم، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ، ليعملوا على تحويل الأفكار والتصورات إلى نماذج عملية». يشار إلى أن برنامج الابتكار للجامعات هو جزء من «إكسبو لايف»، برنامج الشراكة والابتكار العالمي، الذي تم إطلاقه في إطار معرض «إكسبو 2020 دبي»، واستمر ليكون جزءاً من مدينة إكسبو دبي.

ويعد «إكسبو لايف»، البرنامج الأول من نوعه في تاريخ معارض «إكسبو» الدولية، حيث يساعد المبتكرين من جميع أنحاء العالم على تطوير حلول للتغلب على أبرز التحديات التي تواجه البشرية، عبر تحقيق تواصل العقول لصنع مستقبل أفضل للجميع.

واجتذبت أول دورتين لبرنامج الابتكار للجامعات أكثر من 1000 طلب من أكثر من 40 جامعة، حيث حصل 46 فريقاً طلابياً من 19 جامعة على منح.

• 25 ألف درهم منحة لكل مشروع فائز للمساعدة في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس.