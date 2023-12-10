جناح فرنسا.. منصّة لقيادة العمل المناخي

يُعدّ الجناح الفرنسي المشارك في مؤتمر «كوب 28»، مركزاً حيوياً للاجتماعات والنقاشات حول القضايا المناخية الرئيسة، ويقدم مجموعة متنوّعة من الفعاليات التي تشمل مناقشات مهمة حول موضوعات رئيسة، مثل الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة والتكيف مع المناخ.

وتشمل الفعاليات أيضاً عروضاً للسياسات العامة المبتكرة التي تحفز على التغيير الإيجابي، إضافة إلى مؤتمرات صحافية لإبقاء جميع الأطراف المعنية على اطلاع بالتزامات فرنسا المناخية.

ويجسّد تصميم الجناح البساطة والأناقة الفرنسية، مع عرض منهجية التخطيط البيئي الطموحة في فرنسا، حيث يرمز هذا النهج الفريد إلى التحوّلات البيئية عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة والنقل والتنوّع البيولوجي والاقتصاد الدائري والإسكان.

وستشهد الأيام المقبلة عدداً من الفعاليات الرئيسة التي سيشارك فيها الوزراء الفرنسيون، لتسليط الضوء على دور فرنسا في مجال مواجهة التغيّر المناخي.

وشارك وزير التحوّل البيئي الفرنسي، كريستوف بيشو، أمس، في فعالية بعنوان «تحقيق مستقبل خالٍ من القمامة»، الذي تنظمه الوكالة الفرنسية للتحوّل البيئي، فيما تشارك وزيرة التحوّل في مجال الطاقة وممثلة فرنسا في «كوب 28»، إينيس بانييه-روناشر، اليوم، في فعالية بعنوان «كيف يمكن للطاقة النووية تسريع إزالة الكربون من مزيج الطاقة».

كما يشارك الوزير بيشو أيضاً في فعالية، اليوم، لدعم الممارسات البيئية السليمة في جميع أنحاء العالم. وتمثل هذه الفعاليات التزام فرنسا الراسخ، بالتعاون مع الشركاء الدوليين ودفع العمل الجماعي نحو مستقبل مستدام. ومن خلال الجمع بين المناقشات المؤثرة والحلول المبتكرة والمشاركة رفيعة المستوى، يُعدّ جناح فرنسا منصّة قيمة لدفع العمل المناخي والحوار في الحدث العالمي الكبير.