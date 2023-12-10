«حاضنة معاً» تعرض مشروعات مبتكرة تطرح حلولاً مستدامة

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً عن مشاركة روّاد أعمال من برنامج «حاضنة معاً الاجتماعية» في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، من خلال الكشف عن ابتكاراتهم المميزة، التي تنسجم مع موضوع الاستدامة.

واستعرضت الشركات الناشئة، الفائزة في الدورة الثامنة من برنامج حاضنة معاً الاجتماعية، مشروعاتها المبتكرة أمام مجموعة من المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وعلماء المناخ وممثلي الوسائل الإعلامية ومختلف الجهات المعنية.

وتطرح المشروعات التي قدمها روّاد الأعمال حلولاً مستدامة ومتنوّعة لمعالجة أزمة التغيّر المناخي، وتركز على مجالات تشمل: الطاقة النظيفة، وإدارة التغيّر المناخي وإعداد التقارير، إلى جانب إعادة التدوير، والخدمات المالية ذات التأثير الإيجابي على المناخ، والغذاء والزراعة والتربة، والتقاط غازات الدفيئة وإزالتها، والنقل والتخزين المستدام.

وأطلقت «هيئة معاً» النسخة الثامنة من «حاضنة معاً الاجتماعية» تحت شعار «شباب من أجل العمل المناخي»، بهدف تشجيع الشركات الناشئة وتمكينها من تطوير حلول مبتكرة تعالج الأولويات الاجتماعية والبيئية، بما يؤكد التزام أبوظبي بممارسات الابتكار المستدامة. وتستهدف الدورة الثامنة من البرنامج تحقيق شعار «شباب من أجل العمل المناخي»، ودعم الهدف 13 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو التصدي لتغيّر المناخ، كما أنها تواكب إعلان 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات، وتتسق مع أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وتُعدّ «حاضنة معاً الاجتماعية» منصّة مصممة خصيصاً لدعم الابتكار، وتعزيز تبادل المعلومات وبناء القدرات، لتحقيق أثر إيجابي طويل الأمد في أبوظبي.

• الدورة الثامنة من البرنامج استهدفت تحقيق شعار «شباب من أجل العمل المناخي».