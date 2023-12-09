نظرة على «عالمنا المصغر»

عيون تتأمل في «عالمنا المصغّر»، وتطل على «كرتنا الأرضية» التي تواجه الكثير من التحديات، وذلك في جناح الاستدامة بمدينة إكسبو دبي التي تستضيف الحدث العالمي «كوب 28» حتى 12 من الشهر الجاري، إذ ينشر الجناح بتلك المجسمات رسائل تعبر عن هموم كوكبنا، وتنشر التوعية بين الزوّار من كل الأعمار والجنسيات، ليدق أجراس الخطر عن ممارسات تهدد الطبيعة الجميلة، ونفايات بلاستيكية تضرّ بكل ما على البر، وكذلك كل ما في البحر من كائنات، ما يستدعي تكاتف الجميع، وتعاون كل الأيدي لأجل البحث عن بدائل، واتخاذ خيارات مسؤولة تراعي البيئة، من أجل المستقبل المستدام.