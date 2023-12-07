مولد تيار كهرومغناطيسي من دون انبعاثات

أطلقت مجموعة «إس إي إم بي» الكورية، وشركة «غلوبال سوليوشنز» لإدارة المشاريع، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، مولّد التيار الكهرومغناطيسي الذكي (إيه آي إس إي جي)، الذي يعتمد على الكهرباء عالية الكفاءة والقابلة للتطوير والتي لا تطلق أي انبعاثات، حيث يسهم هذا الابتكار في رسم ملامح مستقبل الطاقة النظيفة.

والمولد هو نتاج لما يقارب أربع سنوات من العمل والدراسات التي قام به الخبراء في معهد «إس إي إم بي» للأبحاث، وهو يدخل الآن مرحلة التطبيق التجاري، بعد إطلاقه رسمياً خلال مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28).

ويمكن لزوار المنطقة الخضراء في مركز التحول في قطاع الطاقة، والذي يمثل جزءاً من منطقة الاستدامة، أن يشاهدوا عروضاً حية للتقنية المبتكرة التي تلبي تطلعات العالم لخفض الانبعاثات، وبلوغ صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس.

وقالت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «غلوبال سوليوشنز»، زكية العامري، إن العالم يجتمع في دولة الإمارات لإيجاد حلول فعالة تسهم في الحد من تأثيرات تغير المناخ، لافتة إلى أن رئاسة «كوب 28» تركز على جميع المسارات التي من شأنها أن تخلص العالم من 22 غيغاطن من الانبعاثات، وذلك بهدف دفع عجلة التحول في قطاع الطاقة، وفقاً لمعايير العدالة والإنصاف والمسؤولية والإدارة الرشيدة.

وأضافت أن المولد الجديد يعد حلاً إبداعياً لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، دون الاعتماد على الوقود أو إطلاق الانبعاثات، مشيرة إلى أن هذه التقنية علامة فارقة بالغة الأهمية بالنسبة للعالم ومستقبل الطاقة النظيفة، كما أنها نتاج لرحلة طويلة من الابتكار والتعاون والالتزام من أجل بلوغ غد مستدام.

وأكدت العامري أن هذه التقنية المبتكرة تعزز الالتزام بدفع آفاق الابتكار والبحث والتطوير العلمي وتعزيزها لتقديم أفضل الحلول التكنولوجية، مضيفة: «لعل ذلك يمثل جزءاً مهماً من هدفنا الاستراتيجي المتمثل في دعم تطلعات وطموحات دولة الإمارات، لتكون مركزاً للابتكار، ووجهة عالمية رائدة في مضمار تطوير حلول الطاقة النظيفة المتقدمة».

• يمكن لزوار المنطقة الخضراء مشاهدة عروض حية للتقنية المبتكرة.