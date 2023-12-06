«الهلال الأحمر» تستعرض مشروعاتها المستدامة حول العالم

أفادت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بأن مبادراتها تنتشر في 149 دولة حول العالم، مشيرة إلى أنها نفذت عدداً من المشروعات المستدامة في بعض الدول بمجالات الطاقة المتجددة والزراعة والمياه.

وقدمت منصة الهيئة خلال مشاركتها في مؤتمر «كوب 28» عرضاً لبرامجها التنموية على شاشة أمامها جهاز لوحي يتضمن خيارات لمبادرات الهيئة، بحيث يختار الزائر المبادرة التي يرغب في معرفة معلومات عنها لتظهر أمامه على الشاشة.

وفي ما يخص الطاقة المتجددة، أوضحت هيئة الهلال الأحمر أن الدول المستفيدة من مشروعات الطاقة المتجددة، شملت اليمن والنيجر وألبانيا وبوركينا فاسو وبنغلاديش وأوغندا وغامبيا وسيراليون وتشاد وميانمار وموريتانيا ومالي وغانا، لافتة إلى أنه تم تنفيذ 602 مشروع منها استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل المخيمات والمنازل وإنارة الطرقات والمرافق العامة.

وذكرت الهيئة أنه في ما يتعلق بالزراعة، فقد استفاد منها دول مالي وأوغندا وغانا والصومال وبوركينا فاسو وساحل العاج والبوسنة وكازاخستان، حيث تم تنفيذ 1675 مشروعاً منها، تشجير واستصلاح أراضي زراعية، وإقامة بيوت بلاستيكية وتوزيع البذور.

ولفتت الهيئة إلى أنه بالنسبة لمشروعات المياه التي نفذتها، استفادت منها دول ألبانيا والنيجر واليمن وأوغندا وبنغلاديش وبوركينا فاسو وتشاد وسيراليون وغامبيا ومالي وموريتانيا وميانمار، حيث تم تنفيذ 670 مشروعاً منها استخراج الماء من الهواء، وبناء وصيانة السدود، وخزان تجميع مياه الثلوج، وصيانة الآبار وتزويدها بالطاقة الشمسية.

وفي ما يتعلق بمبادرة الغدير للحرف الإماراتية، أطلقت الهيئة مجموعة مبادرات، منها تمكين المرأة عن طريق المحافظة على الموروث التراثي باستخدام مواد مستدامة وصديقة للبيئة.