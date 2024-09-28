باحثون عن عمل: التدريب المهني في الجامعات لا يكفي لتلبية متطلبات الوظائف

أفاد عدد من خريجي الجامعات والباحثين عن عمل بأن الاعتماد على التدريب المهني، الذي يعد مساقاً أساسياً لتأهيلهم لسوق العمل، ليس كافياً للوفاء بمتطلبات الوظائف التي تتاح لهم، مشيرين إلى ضرورة تطويره وتحديثه لتمكينهم من اكتساب مهارات إضافية، من خلال الانخراط في بيئات عمل حقيقية، لتعزيز جاهزيتهم وتطوير قدراتهم.

وأضافوا أنهم استفادوا من الفرص التدريبية التي توفرها جهات حكومية وخاصة للمواطنين الشباب، خصوصاً طلبة الثانوية العامة وحملة شهادات البكالوريوس، في قطاعات متنوعة، مثل القطاع المصرفي، والتأمين، وإدارة الأعمال، والاقتصاد، وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام المرئي، والمسموع.

وتابعوا أن هذه الفرص مكّنتهم من بناء علاقات طيبة مع الموظفين في تلك الجهات، ما جعلهم مرشحين مميزين للوظائف المتاحة.

وذكرت خريجة الاتصال الجماهيري في العلاقات العامة، مزون الظنحاني، أنها لم تشعر بجاهزيتها الكاملة لسوق العمل بعد تخرجها، بسبب الخبرة المحدودة التي حصلت عليها خلال فترة تدريبها الجامعي، ما اضطرها إلى الالتحاق ببرامج تدريبية عدة في مؤسسات حكومية بالفجيرة، لتحسين خبراتها العملية.

وأضافت أنها شاركت في عدد من البرامج التطوعية التي ساعدتها على اكتساب مهارات مهمة تخدم تخصصها، كما أسهمت هذه البرامج في بناء علاقات وثيقة مع فرق العمل التي تدربت معها، ما عزز من فرصها الوظيفية.

وذكر خريج علاقات عامة (من أصحاب الهمم)، أحمد اليماحي، أن التدريب الجامعي يفتح آفاقاً واسعة أمام الخريجين، مشدداً على أهمية اتباع الشغف وتحقيق الأحلام بعد التخرج وضرورة دعمها بالخبرة والمهارات، خصوصاً في ظل التنافسية العالية بين الباحثين عن العمل.

وأوضح أن المهارة والخبرة هما العنصران الرئيسان اللذان يسهمان في ترشيح طالب الوظيفة للحصول على فرصة عمل مقابل الخريجين الذين اكتفوا بالتدريب الجامعي فقط.

وفي إطار سعيه لتحقيق ذلك، ذكر اليماحي أنه التحق بإذاعة الفجيرة أثناء فترة تدريبه الجامعي، حيث أتيحت له الفرصة لتطوير مهاراته في كتابة الأخبار والبرامج الصوتية والإذاعية، الأمر الذي دعاه إلى أن يكمل تدريبه ويصقل مهاراته في هذا المجال.

وقالت خريجة تقنية معلومات، آمنة سعيد، إن جميع التخصصات المهنية في تقنية المعلومات وغيرها، أصبحت متغيرة وغير ثابتة، مؤكدة أنه إذا اعتمد الخريج على الخبرة التي اكتسبها من التدريب الجامعي فقط، فلن يتمكن من مجاراة المتغيرات السريعة في سوق العمل، لأنها تتطور بصورة غير مسبوقة مقارنة بالماضي.

ولفتت إلى أنها حصلت على فرصتين تدريبيتين في مؤسسات حكومية بعد التخرج، استطاعت من خلالهما اكتساب مهارات جديدة ومعرفة متقدمة تتماشى مع التطورات الحالية في مجالها. وأكدت أن هذه البرامج أسهمت في تعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات السريعة والمنافسة في سوق العمل.

وذكرت خريجة تقنية معلومات، شيخة راشد، أن التطوع في مجالات متعددة أسهم بشكل كبير في تطوير مهاراتها التقنية، مشيرة إلى أنها تلتحق بشكل دائم بأي برنامج تدريبي يدعم تخصصها، ويعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات في هذا المجال.

وأوضحت أن الاعتماد على التدريب الجامعي فقط لن يكون كافياً لتطوير الخريج بشكل مهني، ليكون منافساً قوياً بين الباحثين عن الوظائف.

وتابعت أن الانخراط في برامج تدريبية مستمرة هو الحل لضمان التميز والبقاء في صدارة المتنافسين في سوق العمل المتغيرة.

• جهات حكومية وخاصة توفر للمواطنين الشباب فرصاً تدريبية في قطاعات متنوعة.