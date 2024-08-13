يوم مفتوح لتوظيف شباب مواطنين في مصرف عجمان

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، يوماً مفتوحاً للمقابلات الوظيفية الفورية في مصرف عجمان، ضمن برنامج «نافس»، حيث طرح المصرف شواغر وظيفية للمواطنين الخريجين من حملة الشهادات الجامعية، وتم تعريفهم بفرص العمل المتاحة، كما أجريت مقابلات فورية مع عدد منهم للوظائف الشاغرة.

وسيخضع المرشحون لبرنامج (إثراء للتوطين في القطاع المالي) بالتنسيق مع المعهد المالي للدراسات المصرفية والمالية، الذي يستهدف تطوير المهارات العلمية والعملية والوظيفية للمواطنين من أصحاب الكفاءات والمهارات وحملة الشهادات وخريجي الجامعات الجدد المقبلين على سوق العمل، وبناء قدرات وطنية متطورة، وتأهيل كوادر وطنية شابة قادرة على التنافسية، لتمكين القطاع المالي عبر برامج تدريبية ومسارات مهنية، بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية مرموقة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.