«الدبلوماسية» أفضل طرق الإجابة عن سؤال «الراتب المتوقّع»

دعا موقع «بيت دوت كوم» المعني بشؤون التوظيف وعلاقات العمل، الشباب المقبلين على إجراء مقابلات عمل إلى عدم التسرّع في الإجابة عن السؤال التقليدي الخاص بالراتب المتوقّع، وطلب رقم معيّن من دون التعرّف على ما يجول في بال الشخص الذي يُجري المقابلة.

ونصح الموقع التوظيفي الشباب بضرورة اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية عند الإجابة عن هذا السؤال، قائلاً: «ارم الكرة في ملعب المحاور وقُل له إنّك تودّ أن تعرف المزيد عن مسؤوليات الوظيفة التي ستتسلّمها ونوع الفوائد التي توفّرها الشركة عادة للأشخاص الذين يعملون في المهنة نفسها، ويملكون الشهادة التعليميّة عينها».

وأشار إلى أنه في حال إصرار المُحاور على أن يحصل على إجابة، يمكن الاستناد إلى الراتب الذي اعتاد المتقدم للمقابلة تقاضيه سابقاً، وكذلك الراتب الذي يتقاضاه عادة شاغلو هذه الوظيفة.