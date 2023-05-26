تقارير دورية لقياس «الدوران الوظيفي للمواطنين»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن سوق العمل في القطاع الخاص يتمتع بمرونة كافية في العرض والطلب والبحث عن الكفاءات المناسبة، لافتة إلى أن الحكومة تدعم هذه المرونة من خلال منظومة من السياسات التي تؤكد توفير فرص عمل للمواطنين.

وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته مؤخراً، أن هناك تقارير دورية تقيس أي دوران وظيفي للمواطنين.

وأشارت إلى أنها توفر الإرشاد المهني والتوعية والنصائح والدعم للمواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص، بهدف التعرف على أي تحديات تكون في أي نشاط أو قطاع اقتصادي أو منطقة معينة، إضافة إلى زيارات تفتيشية لموظفي الوزارة والتوطين، باعتبارها محوراً رئيساً لهذا القطاع في الوزارة.