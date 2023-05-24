"موارد عجمان" تنظم مقابلات وظيفية للمواطنين الخريجين ضمن مبادرات نافس

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، يوماً مفتوحاً للمقابلات الوظيفية الفورية لتوظيف المواطنين في المجمع التأميني لخدمات الاتصالات والاستشارات في عجمان، إحدى شركات القطاع الخاص المنضمة إلى برنامج "نافس الإمارات" الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة.

وطرحت الشركة 13 شاغراً وظيفياً للمواطنين الخريجين من حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية في مجالات البرمجة والاستشارات القانونية وخدمة المتعاملين والترجمة.

وشهد اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية الفورية الذي عقد في مقر المجمع التأميني لخدمات الاتصالات والاستشارات حضوراً كبيراً من المواطنين والمواطنات، وتم تعريفهم بفرص العمل المتاحة، وإجراء مقابلات فورية للوظائف الشاغرة، وإتاحة فرصة التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف، وتقديم الإرشادات والنصائح للباحثين عن عمل حول العمل في القطاع الخاص، وكيفية الاستفادة من الفرص التدريبية والتطويرية التي تتيحها الشركة للمواطنين.