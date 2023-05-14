موقع توظيفي: «الراحة» وسيلة لمواجهة «ركود البحث عن عمل»

وجّه موقع «بيت دوت كوم» المعني بشؤون التوظيف وعلاقات العمل، عدداً من النصائح لمواجهة ما سماه «ركود البحث عن عمل»، لافتاً إلى أن هذا الركود بات أمراً مألوفاً في الوقت الراهن قد يحرم الكثير من الشباب العثور على وظيفة الأحلام.

وأفاد الموقع التوظيفي، بأن التخلّص من هذا الركود يجب أن يكون أمراً حتمياً على كل فرد، وذلك من خلال اللجوء إلى قسط من الراحة، يتم خلالها إعادة جدولة الأنشطة المنتظمة التي تعوض الباحث عن وظيفة جسدياً وذهنياً عن الإرهاق الذهني الذي يعيشه طوال فترة الركود الوظيفي، ومنها على سبيل المثال «المشي أو قراءة كتاب أو التأمل»، وذلك مع الحفاظ على اتساق البحث عن عمل.

وأشار إلى أن عدم الحصول على قسط من الراحة قد يؤدي إلى البقاء تحت ضغط كبير، كون البحث عن وظيفة أمراً مرهقاً بدرجة كافية، ولكن الإرهاق أثناء هذه الضغوط قد يؤدي إلى نتائج عكسية بسرعة، مشدداً على أهمية ألّا ينقطع الفرد عن محيطه خلال فترة الراحة، بل عليه أن يبقى على اتصال مع معارفه، ويستخدم شبكة علاقاته لاكتشاف أي وظائف شاغرة داخل الشركات المستهدفة.