4 طرق لـ «السؤال الأصعب» في مقابلات العمل

أفاد موقع «بيت دوت كوم» المعني بشؤون التوظيف وعلاقات العمل، بأن سؤال: ما الذي يجعلك المرشح المثالي لهذه الوظيفة؟ يظل السؤال الأصعب الذي يخشاه كثيرون من بين جميع الأسئلة التي تُطرح خلال مقابلات العمل، مؤكداً أن هذا السؤال غالباً ما يصيب الباحث عن عمل بالتوتر والقلق بمجرد سماعه من مدير التوظيف.

وعزا الموقع السبب وراء طرح خبراء التوظيف لهذا السؤال، إلى الرغبة في معرفة ما إذا كان الباحث عن عمل متوافقاً كمرشح للوظيفة مع مسؤوليات ومهام المنصب أم لا، لافتاً إلى أن هذا السؤال عادة ما يتم طرحه على المرشحين للوظائف بأربع طرق مختلفة، هي «لماذا تُعد مناسباً لهذه الوظيفة؟ ما الذي يميزك كمرشح فريد؟ ما الذي يجعلك أفضل المتقدمين للوظيفة؟ وضِّح سبب كونك المرشح المثالي؟».

وشدد الموقع على ضرورة عدم لجوء المرشح للوظيفة للإجابة ارتجالياً، ويمكن تقديم الإجابة بثقة، وتحويل الإجابة إلى وسيلة لتسويق النفس أمام مدير التوظيف.